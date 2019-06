Just 19 Sekonne louchen um Schluss vum Tour duerch d'Schwäiz tëscht dem Gewënner Egan Bernal an dem zweeten Rohan Dennis.

Fréi hat sech eng Echappé ofgesat, mat ville Coureuren, déi haut nach eppes wollte probéieren. Ënnert hinnen och den Hugh Carthy (EF), deen sech zum Schluss och sollt duerchsetzen kënnen. Hie selwer huet vill gepushed an esou d'Grupp méi kleng gemaach, éier hie sech eleng ofsetze konnt. Säi Virsprong ass bis op iwwer 4 Minutten op de Peloton geklommen, dat op enger intensiver Etapp vun 101,5 Kilometer. Dertëscht waren awer nach Coureuren, déi selwer de Sprong un d'Spëtzt wollte packen.

Si hunn ëmmer nees Zäit op de Carthy gutt gemaach, ma et gouf awer ëmmer ërem kleng Deeler op der Streck, wou de Mann un der Spëtzt dee Séierste war. Et sollt zum Schluss kee Kraut géint de Britt gewuess sinn, dee quasi déi ganz Etapp eleng un der Spëtzt war a sech mat enger Minutt Avance op der Zillinn konnt behaapten. De Rohan Dennis koum als zweeten iwwert d'Linn, ma fir den Australier sollt et zum Schluss esou just net duergoen, fir nach de Leadermaillot ze iwwerhuelen.

De Kevin Geniets koum als de 67. an d'Zil mat engem Réckstand vu 15 Minutten a 26 Sekonnen. Am General kënnt de Lëtzebuerger domadder op déi 52. Plaz, mat bal 37 Minutte Réckstand.

D'Resultater vun der Etapp:

1 Hugh Carthy (GBr) EF Education First 3:01:49

2 Rohan Dennis (Aus) Bahrain-Merida 0:01:02

3 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Ineos

4 Mathias Fränk (Swi) AG2R La Mondiale 0:01:52

5 Šimon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin

6 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:02:15

7 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal

8 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida

9 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe

10 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team

D'Generalklassement

1 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Ineos 27:43:10

2 Rohan Dennis (Aus) Bahrain-Merida 0:00:19

3 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:03:04

4 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:03:12

5 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:03:13

6 Šimon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:03:48

7 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 0:04:14

8 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:04:35

9 Enric Mas (Spa) Deceuninck-QuickStep 0:04:53

10 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 0:05:27