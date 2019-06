Fir d'Christine Majerus sinn d'European Games mat enger Enttäuschung op een Enn gaangen.

Am Contre-la-Montre koum d'Lëtzebuerger Championne just op déi 25. Plaz. D'Lëtzebuerger Championne hat op der Halschent vun der Course nämlech e Platten an huet de Vëlo musse wiesselen.

Ronn d'Halschent vun den 28 Kilometer huet d'Christine Majerus mussen um normale Stroossevëlo fueren. D'Claire Faber koum op déi 27. Plaz.

D'Goldmedail ass un d'Marlen Reusser aus der Schwäiz gaangen. Sëlwer war fir d'Hollännerin Chantal Blaak a Bronze fir d'Brittin Hyley Simmonds.

Am Contre-la-Montre bei den Häre geet den Dënschdeg de Mëtteg kee Lëtzebuerger un den Depart.

VIDEO: Interview mam Christine Majerus Fir d'Christine Majerus sinn d'European Games mat enger Enttäuschung op een Enn gaangen.

VIDEO: Interview mam Claire Faber D'Claire Faber koum op déi 27. Plaz. Fir si war et eng grouss Erfarung fir op den Europaspiller un den Depart ze goen.

Europaspiller 2019 zu Minsk: Dag 4 (25.6.19)

Schreiwes vum Christine Majerus

Christine Majerus a pris la 25ème place aujourd'hui lors de l'épreuve du contre-la-montre individuel des Jeux Européens à Minsk disputée sur un circuit de 28.6 kilomètres. Le parcours extrêmement plat avec de longues lignes droites était taillé sur mesure pour les gabarits de rouleuses.

Alors que la championne luxembourgeoise avait pris un bon départ, elle a malheureusement été victime d'une crevaison à la roue arrière et a dû effectuer les huit derniers kilomètres de course sur son vélo de route. Elle termine donc assez loin de la suissesse Marlen Reusser qui remporte l'épreuve. Elle devance respectivement la néerlandaise Chantal Blaak (médaille d'argent) et la britannique Hayley Simmonds (médaille de bronze).