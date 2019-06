Nodeems de Cyclist aus dem Atertdaul schonns dee Séierste beim Zäitfueren e Freideg war, war hien och e Sonndeg net ze schloen.

An der Coure en Ligne goung et bei de Junioren de Sonndeg de Moien um 9 Auer fort. No 119,4km (6x19,9km) huet hie sech eleng op der Ligne d'Arrivée presentéiert a feiert domat den nächste Championstitel. Op d'Plazen 2 an 3 koumen den Tom Paquet an de Mats Wenzel.

Resultat:

1. Loïc Bettendorf

2. Tom Paquet 02:16

3. Mats Wenzel 02:16

De Programm vum Sonndeg, den 30. Juni 2019

12.10 Auer Minimmen (24,60km / 6x4,1km)

13.15 Auer Elites (174,1km, dovunner 75,10km en ligne a 5x19,9km)

13.20 Auer Cadets (36,90km / 9x4,1km)