Vum 1. August un ass den 22 Joer ale Lëtzebuerger als Stagiaire bei der franséischer Ekipp am Asaz.

De Pit Leyder, dee bis elo bei der kontinental-Ekipp Leopard Pro Cycling am Asaz war, fiert vun August u bei Cofidis, eng pro-kontinental Ekipp.

De Pit Leyder huet an dësem Joer mat enger staarker Leeschtung vill Ekippen op sech opmierksam gemaach. Ënnert anerem ass de jonke Coureur am der Stroossecourse vum Lëtzebuerger Championnat bei der Elite op déi drëtte Plaz gefuer, den Tour de Flandres bei den Espoiren huet hien op der 4. Plaz ofgeschloss an et beim Tour de Luxembourg op déi 12. Plaz gepackt.