E Samschdeg ass de Lëtzebuerger bei der 71. Editioun vum Tour duerch Éisträich un den Depart gaangen.

Am Prolog iwwer 2,5 Kilometer zu Wels ass de Lëtzebuerger Coureur vun der Ekipp Wallonie-Bruxelles, mat engem Réckstand vu 4 Sekonnen op de Gewënner Jannik Steimle aus Däitschland, op déi 4. Plaz komm.

Domat geet de Jannik Steimle e Sonndeg op der 1. Etapp als Leader am General un den Depart, wann et iwwer 138,8 Kilometer vu Grieskirchen op Freistadt geet.

Generalklassement nom Prolog

1 STEIMLE Jannik (GER) Team Vorarlberg Santic 0:02:50

2 BRÄNDLE Matthias (AUT) Israel Cycling Academy 0:00:01

3 VANSPEYBROUCK Pieter (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 0:00:03

4 WIRTGEN Tom (Lux) WALLONIE BRUXELLES 0:00:04

5 LIEPINS Emils (Lat) WALLONIE BRUXELLES 0:00:04

6 CERNY Josef (Cze) CCC Team 0:00:05

7 DEVRIENDT Tom (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 0:00:05

8 GAMPER Patrick (AUT) Tirol KTM Cycling Team 0:00:06

9 OWSIAN Lukasz (Pol) CCC Team 0:00:06

10 GASPAROTTO Enrico (Ita) Team Dimension Data 0:00:06