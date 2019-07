E Méindeg goung et op der 3. Etapp vum Tour de France iwwer 215 Kilometer vu Binche op Épernay.

De Julian Alaphilippe wënnt déi 3. Etapp vum Tour de France en solitaire an domat séchert hie sech och d'Féierung am General an deemno de Giele Maillot. Déi zweete Plaz war fir de Michael Matthews an déi drëtt fir de Jasper Stuyven. Am General sinn de Wout van Aert an de Steven Kruijswijk op de Plazen 2 an 3, dat op 20 a 25 Sekonnen.

Tour de France 2019 (6.-28.7.19)

Resumé

No knapp 8 Kilometer konnt sech ee Spëtzegrupp mat Leit ofsetzen, do dobäi den Tim Wellens (Soudal Lotto), Stéphane Rossetto (Cofidis), Yoann Offredo (Wanty-Gobert), Anthony Delaplace (Arkea-Samsic) a Paul Ourselin (Total Direct Energie). Aus der Echappé war den Tim Wellens dee geféierlechste Coureur, wat de General ugeet. De Belsch hat virun der Etapp 1 Minutt an 9 Sekonne Retard op de Leader. Si haten eng maximal Avance vu bal 6 Minutten an 30 Sekonnen.

48 Kilometer virun der Arrivée ass dunn den Tim Wellens aus dem Spëtzegrupp erausgefuer an huet sech eleng op de Wee Richtung Arrivée gemaach. Ronn 30 Kilometer virun der Arrivée goufe seng fréier Begleeder dunn ageholl, zu dësem Moment hat de Belsch nach 1 Minutt a 50 Sekonnen Avance op de Peloton. Hien huet dann och bei alle 4 Biergwäertungen de Maximum u Punkte geséchert, esou dass hien an der Biergwäertung säi Landsmann Greg van Avermaet iwwerhuele kann. En Dënschdeg wäert hien dann och mam gepunkteten Trikot un den Depart goen.

An dëse klenge Koppen hat de Leader am General, de Mike Teunissen dann awer gréisser Schwieregkeeten, fir drun ze bleiwen. Schlussendlech huet hien dann och misse lassloossen, esou dass hien den Trikot vum Leader verléiere sollt. An der leschter Côte koum dunn eng Attack vum Julian Alaphilippe, dee sech dann och ofsetze konnt. Uewen um Sommet gouf dann och den Tim Wellens agefaangen.

Den Alaphilippe war elo eleng vir a gouf vun den Ekippen Jumbo-Visma, Ineos a Bora gejot. Et sollt awer alles näischt déngen, well de Fransous sollt bis zum Schluss net méi ageholl ginn a schlussendlech konnt hien net nëmmen d'Etapp gewannen, mä konnt och d'Féierung am General iwwerhuelen. Aus dem Peloton vun de Favoritten eraus war

Resultat

General