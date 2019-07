Op der 4. Etapp vum Tour de France goung et iwwer 213,5 Kilometer vu Reims op Nanzeg. Um Enn koum et zu engem Massesprint.

Hei war den Italiener Elia Viviani dee Séiersten. Hie suergt domat fir déi zweete Etappe-Victoire vun Deceuninck Quick-Step hannerteneen. Déi zweete Plaz war fir den Alexander Kristoff an déi drëtt fir de Caleb Ewan.

Am General bleift de Julian Alaphilippe am Giele Maillot, dat 20 Sekonne virum Wout van Aert a 25 virum Steven Kruijswijk.

Direkt nom Depart konnte sech dräi Coureure vum Peloton ofsetzen, mat dobäi war de Michael Schär vun der Ekipp CCC an och zwee Coureure vun der Ekipp Wanty-Gobert. Dat waren de Frederik Backaert an och de Yoann Offredo, dee schonns e Méindeg am Spëtzegrupp mat dobäi war.

De Peloton ass relativ lues gefuer, huet den Trio un der Spëtzt awer op maximal 3 an hallef Minutt fortfuere gelooss. Ronn 30 Kilometer virun der Arrivée huet de Schär dunn nach eemol attackéiert an do huet den Offredo misse lassloossen, esou dass si nëmmen nach zu 2 ganz vir mat dobäi waren. 25 Kilometer virun der Arrivée haten de Schär an de Backaert nach knapp 40 Sekonnen Avance. Iwwerdeems war den Offredo vum Peloton ageholl ginn.

18 Kilometer virun der Arrivée ass et dunn an d'Côte de Maron gaangen an do konnt de Schär de Backaert ofhänken, ma hie gouf awer selwer nach virum Sommet vum Peloton ageholl.

Am Uschloss hunn dunn d'Sprinterekippen d'Kontroll un der Spëtzt vun der Course iwwerholl. Zwar hat de Lilian Calmejane et nach eemol op eege Fauscht probéiert, ma hie sollt nees séier agefaange ginn. Schlussendlech koum et also wéi erwaart zu engem Massesprint an do konnt sech den Elia Viviani duerchsetze virum Alexander Kristoff an dem Caleb Ewan.

