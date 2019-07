D'Echappée vum Dag sollt et net packen an och eng Attack vum Rui Costa kuerz viru Schluss sollt net duerchkommen.

Am Sprint konnt sech de Peter Sagan duerchsetzen, dat virum Wout van Aert an dem Matteo Trentin. Am Generalklassement bleift de Julien Alaphilippe un der Spëtzt. Hien huet 14 Sekonnen Avance op de Wout van Aert a 25 op de Steven Kruijswijk.

Tour de France 2019 (6.-28.7.19)

Resumé

Véier Coureuren haten et an d'Echappée vum Dag gepackt, déi awer ni wierklech fortkomm. De Peloton huet hinnen ni méi wéi eppes Klenges iwwer 2 Minutten an 30 Sekonne gelooss. Wat d'Zil du méi no komm ass, wat den Drock vun hannen op si méi grouss gouf an esou ass déi kleng Echappée auserneegebrach. Et war den Tom Skujins, dee sech am längsten un der Spëtzt gehalen huet, ma fir hie war et 22 Kilometer viru Schluss eriwwer.

© AFP

Dono ass et da fir de Peloton op d'Arrivée gaangen, woubäi verschidde Coureuren den héijen Tempo vum Peloton iwwert d'Etapp net konnte matgoen an zeréckgefall waren. Eppes iwwer 7 Kilometer virun der Arrivée huet de Rui Costa (UAD) attackéiert an esou d'Team Sunweb, déi de Peloton ugefouert hunn, ënner Drock gesat a konnt sech e puer Sekonnen Avance erausfueren. De Peloton huet op hie reagéiert, ma laang gebraucht, fir de Portugis nees anzefänken.

Tour de France 5. Etapp (10.7.19)

Weider Fotoe fannt Dir op pressphoto.lu

2 Kilometer viru Schluss war de Peloton nees zesummen an de Kampf ëm d'Plazen ass ugaangen an d'Sprinter hu sech placéiert. Hei hat de Peter Sagan déi beschte Been an de grénge Maillot konnt sech dës Etapp sécheren.

Resultat

General