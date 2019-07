Um Donneschdeg stoung déi éischt richteg schwéier Etapp um Programm. Direkt 3 Bierger vun der 1. Kategorie housch et hannert sech ze bréngen.

Gewonnen huet d'Etapp den Dylan Teuns aus der Echappée eraus. Hannert him seng zwee fréier Begleeder Giulio Ciccone a Xandro Meurisse.

Och wann den Ciccone d'Etapp net gewonne konnt, konnt hie sech de Trikot vum Leader sécheren. No der Etapp hat hie 6 Sekonnen Avance op den ale giele Maillot Julian Alaphilippe an 32 Sekonnen op den Dylan Teuns.

De Gewënner vun zejoert Geraint Thomas huet um Donneschdeg och op de leschte Meter aus dem Grupp vun de Favoritten eraus attackéiert a konnt e puer Sekonnen op Fuglsang, Quintana, Landa a Co guttmaachen. De Vincenzo Nibali huet 51 Sekonnen an de Romain Bardet 1 Minutt an 9 Sekonnen op den Thomas verluer.

Tour de France 2019 (6.-28.7.19)

Resumé

Eng gréisser Echappée vu 14 Leit hat sech fréi an der Course ofgesat an huet d'Etapp domadder dominéiert, iwwer 8 Minutten hate si zum Deel Avance. Et ware vill Koppen um Wee an d'Zil an de Peloton huet den Tempo lues awer sécher ugezunn. Fir datt d'Echappée konnt iwwerliewen gouf och hei méi Tempo gemaach, wat awer dozou gefouert huet, datt ëmmer manner Coureuren un der Kopp beienee waren.

An der leschter Montée waren dunn nach 4 Leit un der Spëtzt iwwereg, tëscht hinnen an dem Peloton dann nach eng Kéier eng Grupp mat 3 Coureuren. Op d'Planche des Belles Filles erop war awer nach alles dran. Wat d'Zil méi no komm ass, wat den Ecart tëscht dem Spëtzegrupp, de Poursuivanten an der Grupp mat de Favoritte méi kleng ginn ass.

Den Tempo am Peloton Maillot Jaune war grouss, well et ëmmer nees Attacken a Konterattacke vun de Favoritte gouf. Un der Spëtzt huet dat dann dofir gesuergt, datt 2 Kilometer virun der Arrivée nach just 2 Coureuren, Ciccone (TFS) a Teuns (BMT) un der Spëtzt waren. Et waren och si, déi mat 2 Minutten a 15 Sekonnen Avance op de leschte Kilometer gaange sinn. Hannert hinnen de Landa (MOV), deen erfollegräich déi aner Spëtzecoureuren attackéiert hat.

Déi lescht Montée war bis zu 24 Prozent géi, wat dem Ciccone d'Genéck gebrach huet, esou datt den Teuns sech hei iwwert eng Victoire konnt freeën. Ma den Ciccone hat awer genuch Zäit erausgefuer, fir sech de Leadertrikot ze sécheren. Den Alaphilippe huet op de leschte Meter nach eng Kéier alles ginn, ma him hunn zum Schluss 6 Sekonne gefeelt, fir déi 7. Etapp am giele Maillot fueren ze dierfen.

Wat d'Favoritten op d'Schlussvictoire ugeet, do huet den Geraint Thomas eng éischte Kéier seng Stäerkt gewisen. Kuerz viru Schluss hat hien attackéiert a kee konnt säi Rad halen. De Gewënner vun zejoert konnt senge Konkurrenten e puer Sekonnen ofhuelen. Beispillsweis dem Jakob Fuglsang, dem Mikel Landa an dem Richie Porte 9 Sekonnen. De Vincenzo Nibali huet souguer 51 Sekonne verluer an de Romain Bardet hat e Retard vun 1 Minutt an 9 Sekonnen.

Resultat

General