Fir déi leschten Etapp goung et e Sonndeg iwwer 178 Km vu Sint-Pieters-Leeuw op Geraardsbergen an zemools déi 2. Hallschecht vun der Course war hiwweleg.

Op der leschter Etapp vum Binck-Bank-Tour goung et nach eemol héich hier. Vill Coureuren hate sech Chancen op d'Victoire ausgerechent a sou gouf et 45 Kilometer virun der Arrivée net just e Spëtzegrupp vu 6 Leit, ma och hannendru gouf richteg Course gefuer a sou hu sech eng Rëtsch Gruppe mat Ausräisser gebilt - och de Bob Jungels war am Coup. De Lëtzebuerger Champion ass awer nees zeréckgefall an huet am Peloton Aarbecht fir seng Ekipp iwwerholl.

No dem Geraibers ëm eng méiglech Echappé huet sech een Trio un d'Spëtzt gesat: Greg Van Avermaet, Oliver Naesen a Laurens De Plus hate 15 Kilometer virum Enn vun der Ekipp gutt Chancen op d'Victoire. An zu deem Ament hat de Laurens De Plus schonn dem Tim Wellens de Leadermaillot ausgedoen, dëse war eleng am Peloton ënnerwee an hat kee Coequipier méi dobäi, fir eng Relance ze starten.

🎥 Footage of the probably defininig moment of this stage and the entire #BinckBankTour: the attack of Naesen, Van Avermaet and De Plus at the Bosberg... pic.twitter.com/tqjzbO2AY5 — BinckBank Tour (@BinckBankTour) 18. August 2019

Knapp 3 Kilometer waren nach ze fueren an de belschen Trio war nach ëmmer vir. De Van Avermaet huet op de leschten Hekotmeter de Sprint géint den Oliver Naesen ze fréi ugesat, esoudatt säi Landsmann nach laanschtzéien an d'Etapp fir sech entscheede konnt. Den 3. op der Etapp an och Schlussgewënner vum Binck-Bank-Tour gouf de Laurens de Plus.

Op der Etapp gouf de Jempy Drucker op bal 3 Minutten den 32. Do hannendrun ass de Kevin Geniets als 88 op 5 Minutten iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer. De Bob Jungels an den Alex Kirsch sinn d'Course net op en Enn gefuer.

7. Etapp

1 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 3:52:40

2 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:00:00

3 Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo - Visma 0:00:04

4 Simon Clarke (Aus) EF Education First 0:00:25

5 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:00:26

6 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo - Visma 0:00:26

7 Michael Valgren Andersen (Den) Team Dimension Data 0:00:35

8 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain Merida 0:00:35

9 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:38

10 Dylan Van Baarle (Ned) Team Ineos 0:00:38

General

1 Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo - Visma 21:29:55

2 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:00:35

3 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:00:36

4 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:00:37

5 Marc Hirschi (SUI) Team Sunweb 0:00:44

6 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo - Visma 0:01:06

7 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain Merida 0:01:13

8 Stefan Küng (SUI) Groupama - FDJ 0:01:16

9 Simon Clarke (Aus) EF Education First 0:01:19

10 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:01:21