Bei der Eendagescourse WestSweden iwwer 145 Kilometer ronderëm Vårgårda konnt sech d'Marta Bastianelli d'Victoire sécheren.

D'Christine Majerus vun der Formatioun Boels-Dolmans ass a Schweden net mat deene beschten iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer - e Sonndeg ass et fir d'Lëtzebuerger Championne fir nëmme fir eng 67. Plaz duergaangen. Si hat iwwer 10 Minutte Retard.

Top 10

1 BASTIANELLI Marta Team Virtu Cycling 3:37:43

2 VOS Marianne CCC - Liv ,,

3 WIEBES Lorena Parkhotel Valkenburg ,,

4 HOSKING Chloe Alé Cipollini ,,

5 PIETERS Amy Boels - Dolmans Cycling Team ,,

6 CAVALLI Marta Valcar Cylance Cycling ,,

7 CONFALONIERI Maria Giulia Valcar Cylance Cycling ,,

8 WINDER Ruth Trek-Segafredo Women ,,

9 BORGLI Stine FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ,,

10 KIRCHMANN Leah Team Sunweb ,,

Um Samschdeg war am nämmlechte Kader een Ekkippenzäitfueren. Hei ass d'Sportlerin vum Joer 2018 mat hirer Formatioun mat engem Retard vu bësse méi wéi enger Minutt op déi 4. Plaz komm

Offiziellt Schreiwes vum Christine Majerus

La suède accueillait ce week end comme de coutume deux manches du World Tour féminin.

Tout d’abord, samedi les concurrentes ont disputé un contre-la-montre par équipes qui a été remporté par la formation Trek Segafredo.

La formation Boels Dolmans, dans laquelle nous retrouvions notamment Christine Majerus, a pris la quatrième place.

Aujourd’hui, c’est l’italienne Marta Bastianelli (Team Virtu) qui s’impose au sprint devant Marianne Vos (CCC) et Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg) alors que le premier peloton ne comptait plus qu’une quarantaine d’unités à l’arrivée.

En effet, les sections avec des graviers et les ascensions répétées sur le tour de circuit ont contribué à une sélection parmi les concurrentes au fil des kilomètres. Malheureusement, la championne luxembourgeoise, à qui cette course avait déjà bien réussi les années passées, a connu une mauvaise journée et n’a pas pu rester au sein du premier peloton. Elle termine dans un deuxième peloton à la 67ème place.

Christine Majerus poursuivra la semaine prochaine en Norvège avec le « Ladies Tour of Norway » qui débutera jeudi prochain jusqu’à dimanche.