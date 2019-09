Bei der Boels Ladies Tour an Holland gëtt d`Christine Majerus e Mëttwoch op der éischter Etapp dat 13., dat no 123 Kilometer vu Stramproy op Weert.

Am Sprint konnt sech d'Hollännerin Lorena Wiebes virum Kirsten Wild an dem Letizia Paternoster behaapten. Am Generalklassement bleift d'Annemiek van Vleuten dat Éischt an d'Lëtzebuerger Championne ass do mat engem Retard vun 11 Sekonnen op der 8. Plaz.

Schreiwes

La première étape du Boels Ladies Tour, longue de 123 kilomètres entre Stramproy et Weert, a été remportée au sprint par Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg). La victoire s’est disputée au terme d’un sprint massif. La championne hollandaise devance sa compatriote Kirsten Wild (WNT-Rotor) deuxième et l’italienne Letizia Paternoster (Trek-Segafredo) prend la troisième place.

Christine Majerus, qui a souvent été aux avants-postes du peloton, a surtout œuvré aujourd’hui pour sa coéquipière Amy Pieters qui termine à la quatrième place.

Christine termine à la 13ème place dans le même temps que Wiebes.

Au classement général provisoire, Van Vleuten reste en tête tandis que Christine est en neuvième position à onze secondes.