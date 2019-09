Den 22 Joer ale Pit Leyder huet decidéiert, dass hien an Zukunft net méi professionell Vëlofuere wäert.

Am Joer 2016 ass de Pit Leyder bei d'Ekipp Leopard Pro Cycling komm, dat nodeems hie mat gudde Resultater op sech opmierksam gemaach huet. Ënnert anerem war hien 2015 bei de Weltmeeschterschafte vun de Junioren zu Richmond 10. ginn.

An engem Communiqué vu Leopard Pro Cycling heescht et, datt den 22 Joer ale Cyclist en anere Wee wéilt aschloen, hie wéilt net esou weiderliewen an der Zukunft, gëtt de Sportler zitéiert.

Zulescht war hie Stagiaire bei der franséischer pro-kontinental Ekipp Cofidis.