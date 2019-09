Op der 16. Etapp vun der Vuelta goung et um Méindeg iwwer 144,4 Kilometer vu Pravia op den Alto de la Cubilla.

Hei stoungen 3 schwéier Montéeën um Programm, 2 vun der 1. Kategorie an eemol Hors catégorie. Um Enn gouf et eng Victoire en solitaire vum Dän Jakob Fuglsang, dee sech aus engem grousse Spëtzegrupp ofgesat hat. Hanne bei de Favoritten ee weidere schlechten Dag vum Quintana an och de Valverde verléiert weider Zäit op de Roglic.

De Slowen huet am General elo eng Avance vun 2 Minutten an 48 Sekonnen op de Weltmeeschter Alejandro Valverde a vun 3 Minutten an 42 Sekonnen op den Tadej Pogacar.

De Jempy Drucker kënnt e Méindeg op déi 90. Plaz mat engem Retard vun 23 Minutten a 36 Sekonnen an den Alex Kirsch gëtt den 116. op 28 Minutten a 4 Sekonnen. Am General ass de Jempy Drucker den 121. op 3 Stonnen an 38 Sekonnen an den Alex Kirsch den 125. op 3 Stonnen, 2 Minutten a 27 Sekonnen.

Resumé

Op en Neits war et ee grousse Grupp, dee sech ofsetze konnt, wou ënnert anerem de Jakob Fuglsang mat dobäi war. Den Dän gouf accompagnéiert vum Imanol Erviti (Movistar Team), Geoffrey Bouchard (Ag2r La Mondiale) Luis León Sánchez (Astana Pro Team), Mark Padun (Bahrain-Merida), Rémi Cavagna, James Knox, Max Richeze, Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), Romain Seigle (Groupama-FDJ), Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), Damien Howson (Mitchelton-Scott), Amanuel Ghebreizhabier (Team Dimension Data), Tao Geoghegan Hart (Team Ineos), Nikias Arndt (Team Sunweb), Nikias Eg (Trek-Segafredo), Valerio Conti (UAE Team Emirates), Ángel Madrazo (Burgos BH), Fernando Barceló (Euskadi-Murias), a Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA).

Dëse Grupp hat eng maximal Avance vun iwwer 8 Minutten. Mat dobäi och de Bouchard an de Madrazo, déi hei ëm d'Punkten an der Biergwäertung gekämpft hunn an do konnt de Bouchard d'Iwwerhand behalen, esou dass de Madrazo säi Maillot eng éischte Kéier bei dëser Vuelta ofgi muss.

Virun der Schlussmontée waren dunn nëmmen nach 10 Coureure ganz vir mat dobäi, dat ware Bouchard, Fuglsang, Sanchez, GIlbert, Knox, Barcelo, Geoghegan Hart, Seigle, De Gendt a Conti.

An dëser Schlussmontée huet de Jakob Fuglsang dunn eng decisiv Attack lancéiert. Kee konnt den Tempo vum Dän matgoen, esou dass de Mann vun Astana um Enn gewanne konnt, dat virum Geoghegan Hart.

Am Grupp vun de Favoritten huet den Nairo Quintana schonns ganz fréi misse lassloossen, dat ënnert dem Tempo vun der Ekipp Astana. Et war dunn och hire Kapitän, de Miguel Angel Lopez, deen attackéiert huet an do waren et nëmmen déi zwee Slowenen, déi matgoe konnten, de Mann a Rout, de Primoz Roglic an den eréischt 20 Joer jonken Tadej Pogacar.

Top 10 vun der 16. Etapp

1 JAKOB FUGLSANG (ASTANA PRO TEAM) 04H 01' 22''

2 TAO GEOGHEGAN HART (TEAM INEOS) + 00H 00' 22''

3 LUIS LEÓN SANCHEZ (ASTANA PRO TEAM) + 00H 00' 40''

4 JAMES KNOX (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 00H 00' 42''

5 GIANLUCA BRAMBILLA (TREK - SEGAFREDO) + 00H 01' 12''

6 THOMAS DE GENDT (LOTTO SOUDAL) + 00H 02' 09''

7 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL (EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS) + 00H 02' 15''

8 AMANUEL GHEBREIGZABHIER (TEAM DIMENSION DATA) + 00H 02' 21''

9 PHILIPPE GILBERT (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 00H 02' 32''

10 GEOFFREY BOUCHARD (AG2R LA MONDIALE) + 00H 02' 32''

General

1 PRIMOŽ ROGLIC (TEAM JUMBO - VISMA) 62H 17' 52''

2 ALEJANDRO VALVERDE (MOVISTAR TEAM) + 00H 02' 48''

3 TADEJ POGACAR (UAE TEAM EMIRATES) + 00H 03' 42''

4 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO (ASTANA PRO TEAM) + 00H 03' 59''

5 RAFAL MAJKA (BORA - HANSGROHE) + 00H 07' 40''

6 NAIRO QUINTANA (MOVISTAR TEAM) + 00H 07' 43''

7 NICOLAS EDET (COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS) + 00H 10' 27''

8 WILCO KELDERMAN (TEAM SUNWEB) + 00H 10' 34''

9 CARL FREDRIK HAGEN (LOTTO SOUDAL) + 00H 10' 40''

10 HERMANN PERNSTEINER (BAHRAIN - MERIDA) + 00H 12' 05''