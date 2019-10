D'Kontinental-Ekipp Team Déifferdeng-GeBa huet e Freideg an engem Facebook-Post d'Enn vu hirem Bestoe matgedeelt.

An dat vun 2020 un. Wéi et am Post op der Facebook-Säit vum Team Déifferdeng-GeBa heescht, hätt ee sech laang iwwert dës Entscheedung Gedanke gemaach. Ma um Enn hätt ee sech awer dozou decidéiert, dat anert Joer d'Ekipp opzeléisen.

Grond fir d'Ophale wier ee Manktem un Interessi an Ënnerstëtzung fir de Projet, sou den Teamchef Gilles Kockelmann. Weider heescht et, datt een net méi den héijen Ufuerderungen, déi am professionelle Cyclissem gefrot sinn, ka gerecht ginn.