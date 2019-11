Nom Europameeschtertitel bei de Masters Ufank November huet sech d'Suzie Godart e Freideg zu Mol an der Belsch bei der WM nees Gold geséchert.

Zu Mol an der Belsch ass d‘Suzie Godart e Freideg Weltmeeschterin am Cyclocross bei de Masters an der Kategorie 55 bis 59 Joer ginn.