Gewonne gouf d'Course vum Belsch Thibau Nys, viru senge Landsleit Lennert Belmans an Emiel Verstrynge.

Bei der Cyclocross-WM zu Dübendorf an der Schwäiz sinn e Sonndeg de Moie 4 Lëtzebuerger bei de Junioren un den Depart gaangen. Et waren dat de Lëtzebuerger Champion bei de Junioren Mats Wenzel, den Arno Wallenborn, den Tom Paquet an den Noé Ury.

Wéi erwaart haten d'FSCL-Coureuren näischt mam Ausgang vun der Course ze dinn. Als beschte Lëtzebuerger ass den Mats Wenzel als 26. mat engem Retard vun 3 Minutten an 52 Sekonnen op de Vainqueur Thibau Nys aus der Belsch. Den Arno Wallenborn gëtt de 44. op bal 6 Minutten. Den Noe Ury an den Tom Paquet kommen op d'Plazen 48 an 49 mat wäit iwwer 6 Minutte Réckstand.

E Sonndeg de Mëtteg ginn dann nach déi zwee lescht Weltmeeschtertitele bei der Cyclocross-WM verdeelt. Um 13 Auer ass et den Depart vun der U23-Course bei den Dammen an um 14.30 Auer ass et den Héichpunkt mat der Elitecourse bei den Hären.

E Samschdeg, um 1. Dag vun der WM, war d'Christine Majerus bei den Dammen op déi 15. Plaz gefuer an d'Marie Schreiber hat sech bei de Juniorinnen als excellent 10. klasséiert.