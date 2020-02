De Lëtzebuerger Coureur kennt am Zäitfueren op déi 16. Plaz. Am General kann hie sech doduerch op eng ganz gutt 4. Plaz no fir verbesseren.

Op der 5. a leschter Etapp stoung bei der Etoile de Bessèges e Zäitfueren iwwer 10,74 km um Programm. Den Italiener Alberto Bettiol huet am Zil e Virsprong vun 9 Sekonnen op den Dän Magnus Cort Nielsen a 15 Sekonne virum Fransous Pierre Latour. De Kevin Geniets fiert mat engem Retard vu 44 Sekonnen op déi 16. Plaz. De Alex Kirsch huet als 20 e Retard vu 47 Sekonnen. De Luc Wirtgen klasséiert sech als 106 (+2'36). Gewënner vum Etoile de Bessèges ass no 5 Etappen de Benoît Cosnefroy. Op déi excellent 4. Plaz fiert de Lëtzebuerger Kevin Geniets. Hien huet um Enn e Retard vun 1. Minutt a 2 Sekonnen op de Schlussgewënner. Den Alex Kirsch kennt am General op déi 33 Plaz (+4'31) an de Luc Wirtgen klasséiert sech als 61 (13'51). Après le @gplmarseillaise, @BenoitCosnefroy remporte la 50ème #etoiledebesseges ! 🏆⭐️



BRAVO ! #EDB2020🇫🇷 pic.twitter.com/LxNxGjTMMb — Etoile de Bessèges - Tour du Gard (@Etoile_Besseges) February 9, 2020 D'Top 10 1. BETTIOL Alberto (EF PRO CYCLING) ITA les 10.7 km en 15'13''18 (moy. 42,182 km/h)

2. NIELSEN Magnus (Cort EF PRO CYCLING) DEN 15'22''11 08''93

3. LATOUR Pierre (AG2R LA MONDIALE) FRA 15'28''82 15''64

4. * BRUNEL Alexys (GROUPAMA-FDJ) FRA 15'30''00 16''82

5. HUNDAHL Michael Valgren (NTT PRO CYCLING TEAM) DEN 15'37''83 24''65

6. O'CONNOR Ben NTT (PRO CYCLING TEAM) AUS 15'38''31 25''13

7. COSNEFROY Benoit (AG2R LA MONDIALE) FRA 15'40''26 27''08

8. PARET PEINTRE Aurélien (AG2R LA MONDIALE) FRA 15'41''75 28''57

9. HAGEN Edvald Boasson (NTT PRO CYCLING TEAM) NOR 15'42''14 28''96

10. MALECKI Kamil (CCC TEAM) POL 15'44''06 30''88 16. * GENIETS Kevin (GROUPAMA-FDJ) LUX 15'57''94 44''76



20. KIRSCH Alex (TREK-SEGAFREDO) LUX 16'00''25 47''07



106. * WIRTGEN Luc (WALLONIE BRUXELLES) LUX 17'49''36 02'36''18 De General 1. COSNEFROY Benoit (AG2R LA MONDIALE) FRA les 604,8 km en 14h39'57'' (moy. 41,278 km/h)

2. BETTIOL Alberto (EF PRO CYCLING) ITA 14h40'10'' 13''

3. * BRUNEL Alexys (GROUPAMA-FDJ) FRA 14h40'11'' 14''

4. * GENIETS Kevin (GROUPAMA-FDJ) LUX 14h40'59'' 01'02''

5. CALMEJANE Lilian (TOTAL DIRECT ENERGIE) FRA 14h41'02'' 01'05''

6. PARET PEINTRE Aurélien (AG2R LA MONDIALE) FRA 14h41'23'' 01'26''

7. TOUZE Damien (COFIDIS) FRA 14h41'42'' 01'45''

8. DE GENDT Aime (CIRCUS-WANTY GOBERT) BEL 14h42'11'' 02'14''

9. JANSSENS Jimmy (ALPECIN-FENIX) BEL 14h42'14'' 02'17''

10. PLANCKAERT Edward (SPORT VLAANDEREN-BALOISE) BEL 14h42'16'' 02'19'' 33. KIRSCH Alex (TREK-SEGAFREDO) LUX 14h44'28'' 04'31'' 61. * WIRTGEN Luc (WALLONIE BRUXELLES) LUX 14h53'48'' 13'51''