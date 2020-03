Beim Klassiker Kuurne-Bréissel-Kuurne gouf et kuerz virun der Arrivée eng éischter kuriéis Situatioun.

3,2 Kilometer virun der Arrivée hunn d'Coureure missen duerch e Rond-point fueren an hei waren zwee Profien dobäi, déi déi falsch Sortie geholl hunn an domat all hir Chancen op eng Victoire beim Klassiker ewechgeheit hunn.