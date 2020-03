Säi Brudder Tom Wirtgen gouf den 33. an den Arthur Kluckers konnt sech als 41. klasséieren - allebéid och op 5 Sekonnen virum Gewënner Florian Vachon.

Nodeems d'Editioun 2019 huet misse wéinst de schlechte Wiederkonditiounen ofgesot ginn, goung et e Sonndeg op d'Editioun 2020. Um Programm vum Grand Prix de la Ville de Lilliers an Nordfrankräich stoungen dëst Joer 10 Tier à 18,6 Kilometer.

Mat dobäi waren och 3 Lëtzebuerger: den Luc an Tom Wirtgen an den Arthur Kluckers. Si konnte sech als 23., 33. an 41. klasséieren an haten ee Retard vu 5 Sekonnen op de Fransous Florian Vachon.

De Podium gouf vum Arjen Livyns an Thibault Guernalec completéiert.