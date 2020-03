Iwwer 227 Kilometer goung et en Donneschdeg vu Gannat op La Côte Saint-André. Et war déi längsten Etapp, déi dëst Joer bei dëser Course gefuer gouf.

Den Niccolo Bonifazio huet d'Etapp am Sprint fir sech entscheet, dat virum Garcia Cortina an dem Peter Sagan. De Bob Jungels ass als 58. an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer. Den Alex Kirsch hat als 88. ee Retard vun 1 Minutt a 14 Sekonnen an de Jempy Drucker gëtt den 120. op 12 Minutten an 29 Sekonnen.

Am General bleift de Maximilian Schachmann de Leader mat 58 Sekonnen Avance op de Sören Kragh Andersen an 1 Minutt an 1 Sekonn op de Felix Grossschartner. Hei ass de Bob Jungels de 35. op 5 Minutten an 1 Sekonn, den Alex Kirsch ass den 98. op 22 Minutten an 33 Sekonnen an de Jempy Drucker den 101. op 22 Minutten a 45 Sekonnen.

Resumé vun der Etapp

Fréi op der Etapp konnte sech mam Ryan Mullen (Trek), Alexis Gougeard (AG2R), Jan Tratnik (Bahrain) an Anthony Turgis (Total Direct Energie) 4 Leit ofsetzen.

19 Kilometer virun der Arrivée hunn de Mullen an den Turgis misse lassloossen. 12 Kilometer méi spéit konnt och de Gougeard den Tempo vum Jan Tratnik net méi matgoen.

Et sollt bis zum Schluss spannend bleiwen, well de Jan Tratnik huet resistéiert, wollt d'Etapp gewannen a gouf du knapp 100 Meter virun der Arrivée ageholl an do war et den Niccolo Bonifazio, deen d'Etapp am Sprint gewanne konnt.

Top 10 vun der Etapp

1 NICCOLÒ BONIFAZIO (TOTAL DIRECT ENERGIE) 05H 18' 02'' -

2 IVAN GARCIA CORTINA (BAHRAIN - MCLAREN) 05H 18' 02'' -

3 PETER SAGAN (BORA - HANSGROHE) 05H 18' 02'' -

4 NACER BOUHANNI (TEAM ARKEA - SAMSIC) 05H 18' 02'' -

5 HUGO HOFSTETTER (ISRAEL START-UP NATION) 05H 18' 02'' -

6 ANDREA PASQUALON (CIRCUS - WANTY GOBERT) 05H 18' 02'' -

7 JOHN DEGENKOLB (LOTTO SOUDAL) 05H 18' 02'' -

8 ELIA VIVIANI (COFIDIS) 05H 18' 02'' -

9 BRYAN COQUARD (B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM) 05H 18' 02'' -

10 MARC SARREAU (GROUPAMA - FDJ) 05H 18' 02'' -

Top 10 am General

1 MAXIMILIAN SCHACHMANN (BORA - HANSGROHE) 13H 30' 58''

2 SØREN KRAGH ANDERSEN (TEAM SUNWEB) + 00H 00' 58''

3 FELIX GROSSSCHARTNER (BORA - HANSGROHE) + 00H 01' 01''

4 NILS POLITT (ISRAEL START-UP NATION) + 00H 01' 05''

5 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA (EF PRO CYCLING) + 00H 01' 06''

6 DYLAN TEUNS (BAHRAIN - MCLAREN) + 00H 01' 10''

7 TIESJ BENOOT (TEAM SUNWEB) + 00H 01' 11''

8 MADS SCHMIDT WÜRTZ (ISRAEL START-UP NATION) + 00H 01' 11''

9 GIACOMO NIZZOLO (NTT PRO CYCLING TEAM) + 00H 01' 15''

10 MICHAEL MATTHEWS (TEAM SUNWEB) + 00H 01' 16''