Gëtt den Tour de France gefuer oder net? Dat ass eng Fro, déi sech vill Vëlossupporteren den Ament stellen.

Natierlech awer och vill Ekippen, déi bei der Grande Boucle dobäi sinn. De Glen Leven ass Mecanicien bei der US-Formatioun Trek, an där jo och de Michel Ries an den Alex Kirsch fueren.

Fir de Lëtzebuerger stellt sech awer net nëmmen d'Fro, wéi et mat deene groussen Tier virugeet? De Glen Leven mécht sech och Gedanken iwwer déi méi kleng Courssen:

De Glen Leven

"Natierlech falen och do d'Sponsoren ewech. Deen nächste grousse Problem wäert sinn, wann d'UCI deen neie World Tour-Kalenner mécht. Do wäerten da verschidde Courssen no hanne verluecht ginn. Déi wäerten dann iwwer den Datum fale vu klenge Courssen, wou dann d'Ekippen net méi kennen all op déi kleng Courssë goen. Fir eng kleng Course ass eng grouss Ekipp ëmmer een Aushängeschëld a wann déi ewechfalen, da wäerte vill kleng Courssen drënner leiden. Ech denken do un den Tour de Luxembourg, wou dat kéint de Fall sinn. Et hänkt natierlech dovunner of, wéi d'UCI hire Kalenner leet. Et wär schued fir déi kleng Courssen, well et ass nëmmen duerch déi kleng Courssen, wou herno déi Grouss entstinn."