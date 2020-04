Déi international Vëlosfederatioun wëll deenen Ekippen eng finanziell Hëllef ginn, déi den Ament staark ënnert der Corona-Kris leiden.

Dat sot de President vun der UCI, den David Lappartient.

De Fransous huet och nach annoncéiert, dass ee Plang wäert presentéiert ginn, deen et an där Form nach ni gouf. Hei sollen d'Ausgabe vun der UCI reduzéiert ginn. Vereenzelt Paie vum UCI-Personal sollen erofgesat ginn an de Chômage Technique soll ënnerstëtzt ginn. Donieft ginn och keng nei Mataarbechter agestallt.

D'Organisateure vun de Courssen, déi net kënne gefuer ginn, kréien och hir Aschreiwungsfraisen zeréckbezuelt.