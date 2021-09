Den däitsche Vëlossport verléiert den nächste Coureur, deen dat lescht Joerzéngt gepräägt huet.

De véierfachen Zäitfuerweltmeeschter Tony Martin wäert no der WM an der Belsch e Schlussstréch ënnert seng Karriär zéien. Dat huet de 36 Joer alen Däitschen e Sonndeg kuerz viru sengem Asaz am WM-Zäitfuere matgedeelt.

"Esou eng Decisioun fält mir natierlech net liicht. De Vëlossport huet ee groussen Deel vu mengem Liewe gepräägt. Mat Héichten an Déiften, groussen Erfolleger an Néierlagen, Chutten a Comebacks", sou de Martin.

An de leschte Méint hätt hien ëmmer méi un d'Zäit nom Vëlossport geduecht: "Dozou hunn déi schwéier Chutten an dëser Saison bäigedroen, no deenen ech mir d'Fro gestallt hunn, ob ech de Risiko, deen eise Sport mat sech bréngt, weiderhi wëlle agoen". Hien hätt fir sech decidéiert, "datt ech dat net méi wëll, virun allem, trotz villen Diskussiounen ëm d'Streckeféierungen an Ofspärungen, d'Sécherheet sech net verbessert huet", sou de Martin.

Den Däitsche war bei der Tour de France am Juli schwéier gefall an hat d'Course fréizäiteg missen opginn.

A senger Karriär huet de Martin véiermol de Weltmeeschtertitel am Zäitfuere gewonnen (2011 bis 2013, 2016), bei den däitsche Meeschterschafte war hien zéngmol erfollegräich. Bei der Tour de France huet hie fënnef Etappe gewonnen an ass 2015 och a Giel gefuer.