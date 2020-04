E Mëttwoch de Moien gouf annoncéiert, dass am Cyclissem d´Vuelta net an Holland starte wäert.

Elo ass et d'Nouvelle dass de Grand Depart zu Eibar am Baskeland ass. D'Course gouf och vun 23 op 20 Deeg gekierzt. Et ass iwwregens déi éischte Kéier, dass de Grand Depart vum Tour duerch Spuenien am Baskeland ass.

Wéini den Depart elo awer ass, gouf nach net matgedeelt.