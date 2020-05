De Ralph Diseviscourt ass sécherlech dee Lëtzebuerger Coureur, deen am meeschten op de Lëtzebuerger Stroossen ënnerwee ass.

Och a Corona-Zäiten huet hien een Trainingspensum vun 800 bis 900 Kilometer d´Woch.

De Ralph Diseviscourt / Rep. Rich Simon

Den Extreem-Sportler hat sech dëst Joer ee ganz grousst Zil gesat. Hie wollt nämlech am Juni Trans-Siberian Extrem fueren. Dat ass déi längsten Etappe-Course, déi et op der Welt gëtt. Vu Moskau geet et a 15 Etappen op Vladivostok. Am Ganzen 9.100 Kilometer a mat Etappen, déi bis 1.400 Kilometer laang sinn. D´Course gouf awer wéinst dem Coronavirus ofgesot. De Ralph Diseviscourt war natierlech enttäuscht. Trotzdeem ass hien zefridde mat der Situatioun, wéi si elo ass.

"Ech mengen ech si frou, dass ech nach ëmmer kann trainéieren. Mir hunn d´Chance hei zu Lëtzebuerg, dass mir am fräien eise Sport kënne maachen. Ech hale mech un d´Reegelen, andeem ech nëmmen eleng fuere ginn, den Ofstand anzehalen - zum Beispill op de Vëlospisten, wou et nëmme méiglech ass. Dat heescht den Aschnëtt a mäin Training war relativ geréng bis elo."

De Ralph Diseviscourt ass den Ament och am Home Office. Hie fiert also net all Dag mam Vëlo vun Nacher an d´Stad schaffen.

"Ech mengen, wann ech heiheem sinn, probéieren ech meng Ronn ze dréinen. Déi Motivatioun, wou ee weess, dass ee muss op de Büro, wann een dat da ka mam Vëlo maachen, deen Drock fält ewech an da fält och emol déi eng oder aner Trainingssortie aus."

Et ass wuel kee besser placéiert wéi de Ralph Diseviscourt fir anzeschätzen, wéi déi sportlech Situatioun den Ament dobaussen ass.

"Et ass flott ze gesinn, dass vill Leit de Sport fir sech entdeckt hu respektiv rëm entdeckt hunn. Esouvill Leit, déi, sief et an der Famill, mam Vëlo oder déi einfach trëppele ginn, hunn ech an de leschten 30 Joer, wou ech Vëlo fueren, nach ni gesinn."

De Ralph Diseviscourt trainéiert an dësen Zäite bësse manner wéi soss. Hien huet awer nach ëmmer een Zil virun Aen. Nämlech Trans-Siberian Extrem Race dat nächste Joer ze fueren.