Bei der Formatioun vum Christine Majerus ännert allerdéngs den Haaptsponsor. Aus Boels-Dolmans gëtt an den nächsten 2 Joer SD Worx Cycling Team.

Aus dem Cyclissem ass et d'Nouvelle, dass d'Christine Majerus och déi nächsten 2 Joer bei hirer aktueller Ekipp bleift.

Schreiwes vun der Ekipp SD Worx

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Christine Majerus et Jolien D'Hoore prolongent leur contrat avec

SD Worx Cycling Team

Luxembourg, le 16 juin 2020 – La Luxembourgeoise Christine Majerus, dix fois championne sur route, a prolongé son contrat chez Boels-Dolmans de deux ans. La championne olympique Jolien D'Hoore reste également fidèle à l'équipe. Elle a prolongé d'un an son contrat au sein de l'actuelle formation Boels-Dolmans, afin de défendre les couleurs du nouveau sponsor principal SD Worx au cours de l'année olympique 2021. Plus tôt cette année déjà, la championne olympique Anna van der Breggen, la championne européenne Amy Pieters, l'ancienne championne du monde Chantal Blaak et la sportive néerlandaise Lonneke Uneken avaient prolongé leur contrat auprès de la meilleure équipe cycliste féminine au monde, et ainsi donné le ton.

Danny Stam, directeur sportif, est ravi d'avoir pu garder Christine Majerus (33 ans) dans l'équipe. « Depuis 2014, Christine est une valeur sûre dans l'équipe. Elle a un très bon esprit d'équipe et est toujours prête à s'effacer pour les autres. Mais lorsqu'elle se trouve dans une situation où elle peut gagner, elle est également capable d'emporter la victoire. Son triomphe l'année dernière lors du Boels Ladies Tour en était la preuve. En outre, elle dispute chaque hiver plusieurs courses de cyclo-cross chez les meilleurs. »

Danny Stam attend aussi beaucoup de Jolien D'Hoore. Cette trentenaire originaire de Gand compte 46 victoires au plus haut niveau : « L'année dernière, Jolien a connu un contretemps en raison d'une fracture de la clavicule et du coude puis, à cause de la pandémie de coronavirus, elle n'a pas encore pu faire ses preuves cette saison. Je suis certain qu'elle est prête à exceller l'année prochaine sous les couleurs du sponsor principal belge SD Worx. J'attends plusieurs belles victoires sur route de sa part. Au printemps, elle se concentrera sur les courses flamandes, tandis qu'elle gardera les Jeux olympiques de Tokyo en ligne de mire après avril. »

« Je n'ai pas hésité longtemps lorsque l'équipe m'a proposé un nouveau contrat », indique Jolien D'Hoore. « Même en tant que seule Belge dans une équipe néerlandaise, j'ai tout de suite été à l'aise. Je suis fière d'avoir un nouveau sponsor principal pour les prochaines années grâce à SD Worx, une grande entreprise connue et d'origine belge. En tant que coureuse cycliste belge, j'espère pouvoir mettre ce sponsor à l'honneur. Après une saison de la malchance en 2019, j'espère enregistrer quelques belles performances pendant la deuxième partie de 2020. J'espère que les compétitions reportées à cause du coronavirus pourront encore avoir lieu cette année. Bien entendu, je me concentre aussi sur les courses flamandes. Cela me convient et tous ces classiques me donnent l'impression de disputer un match à domicile. »

Jolien D'Hoore a remporté la médaille de bronze lors de l'omnium des Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Avec Lotte Kopecky, Jolien D'Hoore a également connu un franc succès ces dernières années en course à l'américaine sur piste. Ensemble, elles ont déjà été championnes du monde (2017) et championnes d'Europe (2016) dans cette catégorie. Danny Stam aimerait la voir revenir à l'omnium à Tokyo. « La probabilité d'une médaille pour D'Hoore est très réaliste, surtout maintenant que les éléments explosifs de courte durée ont été retirés de l'omnium. Le passage de la route à la piste est ainsi plus facile à réaliser », explique Danny Stam.

Jolien D'Hoore indique elle-même qu'elle va se concentrer entièrement sur la course à l'américaine (Madison) : « Comme c'est là que les chances de médaille sont les plus élevées, la course à l'américaine a la priorité. Nous vérifierons ensuite sur place si Lotte ou moi-même sommes les plus fortes à ce moment-là pour disputer l'omnium. »

À propos de la formation Boels-Dolmans Cycling Team

La Boels-Dolmans Cycling Team a été créée en 2011. Depuis fin 2015, c'est la meilleure équipe féminine au monde dans le classement UCI. En 2015, 2016, 2017 et 2018, l'équipe a remporté le titre individuel mondial et en 2016, elle est devenue championne du monde du contre-la-montre par équipes. Avec Anna van der Breggen, l'équipe compte parmi ses rangs la championne olympique sur route et a remporté la plupart des courses féminines importantes ces dernières années.

À propos de SD Worx

Dans un monde où le sens du travail évolue, l’emploi doit devenir une source d’inspiration et un vecteur de liberté pour se concentrer sur l’essentiel. En même temps, les organisations ont besoin de collaborateurs dynamiques et motivés qui peuvent compter sur des technologies intelligentes. En tant que principal fournisseur européen de solutions humaines, SD Worx permet aux organisations d’utiliser les ressources humaines pour apporter une valeur ajoutée à l’entreprise et à tous ceux qui y travaillent. SD Worx propose des solutions humaines qui aident les personnes tout au long de leur carrière : de l’attraction à la rémunération, à la valorisation et au développement des talents qui font le succès des organisations. SD Worx contribue à améliorer leurs prestations via quatre grands services : la technologie, l’externalisation, une expertise étendue et des connaissances pertinentes fondées sur les données.



Plus de 70 000 petites et grandes entreprises du monde entier font confiance aux 75 années d’expertise accumulées par SD Worx. L’entreprise propose ses solutions humaines dans 130 pays, calcule les salaires de plus de 4 millions de travailleurs et fait ainsi partie du top 5 mondial. Les plus de 4 600 collaborateurs de SD Worx sont actifs dans onze pays : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique (siège), l’Espagne, la France, l’Irlande, le Luxembourg, l’île Maurice, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse. En 2019, SD Worx a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 767,6 millions d’euros.



Plus d’informations sur www.sdworx.com / Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter