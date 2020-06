En Donneschdeg de Mëtteg koum den Alex Kirsch no 5 Stonnen an 160 Kilometer Training nees heem.

Et war, sou seet hie selwer, ee vu senge schwéiersten Deeg um Vëlo. Um Programm stoung eng Course-Simulatioun, fir prett ze sinn, wann et an annerhallwem Mount nees lassgeet.

Ass de Programm nach net fir all Coureur komplett, sou weess den Alex Kirsch awer, wat op hien duerkënnt. Den Optakt mécht ugangs August den Tour duerch Polen, éier dat Lëtzebuerger Championnat den 23. August virgesinn ass. Dono kéint eventuell an dat wier da fir déi éischte Kéier an der Karriär vum grouss gewuessene Coureur den Tour de France en Thema ginn.

Dono stinn dann d'Pawee-Klassiker um Programm. Den Highlight wier do ganz kloer den Tour des Flandres an déi Woch drop Paris-Roubaix.

Am Moment bleift nach Zäit, roueg un der Form ze schaffen. Spéitstens vun August un ass den Drock dann nees méi grouss. Bei engem groussen Deel vum Alex Kirsch senge Coursse wäerten och mir nees live mat dobäi sinn.