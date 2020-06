Mat hiren 33 Joer bréngt d'Lëtzebuerger Championne Christine Majerus vill Erfarung mat.

Si kéint de 25. Oktober bei der éischter Editioun vu Paris-Roubaix fir Dammen eng interessant Roll spillen.

A Frankräich stoung iwwer laang Wochen nëmmen den Training um Hometrainer um Programm. Déi Seancë vu bis zu 3 Stonnen hunn awer hir Friichte gedroen a besonnesch am Kraaftberäich war eng positiv Entwécklung ze spieren.

Virum Kuerzem koum déi gutt Nouvelle, datt dem Christine Majerus hire Kontrakt mat der Ekipp déi nächst Joer en neie Sponsor kritt. Dëse gouf ëm weider 2 Joer verlängert an esou och ass fir d'Olympia-Joer 2021 eng gutt Virbereedung garantéiert. Mat 33 Joer war dat villäicht de leschte Profikontrakt, deen d'Lëtzebuerger Sportlerin vum Joer ënnerschriwwen huet.

Extrait Christine Majerus

"Ech hat am Kapp, fir no der richteger olympescher Saison nach 1 Joer weider ze maachen. Ech wollt net mat engem Olympia-Joer ophalen. Dat ass dann ee Projet, deen elo ëm 1 Joer verréckelt gouf. Vun deem hir hunn ech elo 2 Joer ënnerschriwwen. Wëssend, dass den neie Sponsor fir 4 Joer ënnerschriwwen huet a finanziell zimmlech ok do steet. Wëll heeschen, dass si hiert Engagement kënnen erfëllen. Fir mech war dat eng Sécherheet fir direkt ze soen, dass ech weider fueren awer da fir 2 Joer."

Wat de Kalenner ugeet, sou ass d'Proficyclistin nach liicht skeptesch, ob vum 1. August un dann och alles gefuer ka ginn. Do wier et fir Sportzaldotin den Optakt an der Toskana mat der Course Strade Bianche.