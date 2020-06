Zanter dem 12. Juni ass de Jempy Drucker mat senger Ekipp Bora-hansgrohe am Ötztal am Trainingslager.

RTL-News: Bora-hansgrohe - Am Trainingslager zu Sölden gëtt sech op d'Saison preparéiert

Den 33 Joer ale Lëtzebuerger war virun der sanitärer Kris gutt a Form a wëll am August da genee do weiderfueren. Et komme wichteg Méint fir de Jempy Drucker. Säi Kontrakt bei der däitscher Formatioun leeft nämlech aus.

De Jempy Drucker brauch sech awer net ze beonrouegen. Mat enger 12. Plaz beim Het Niewsblad an enger 16. bei Kuurne-Bréissel-Kuurne huet de Lëtzebuerger ufanks Mäerz schonn ugedeit, ewéi wichteg hien am Oktober an de Pawee-Klassiker ouni säi Kapitän Peter Sagan kéint ginn.

"Fréijoersklassiker ginn elo Hierschtklassiker. Oktober ass e ganz wichtege Mount fir mech. Ech maachen natierlech ëmmer meng Aarbecht, mä ka villäicht och heiansdo op meng eege Kap fueren. Ech hunn nach eppes gutt ze maachen, well ech d'lescht Joer sou vill verpasst hat."

Ufanks Abrëll 2019 war de Jempy Drucker zu Wagerem gefall an hat déi ganz Saison verpasst. Dat soll an den nächste Méint net passéieren. Well och wann de fréiere Cyclocross-Champion an de leschte Méint vill no senger Famill gekuckt huet, huet hie sech fit gehalen.

"Et war och de But, net ze vill ze verléieren, dass een net vun 0 muss ufänken, wa Courssen an den intensiven Training ufänken."

Den 18. August fiert de Jempy Drucker seng éischte Course an Italien. Wichteg Rendez-vouse sinn dono, Plouay, d'World-Tour-Courssen a Kanada, d'Binck Bank Tour an dann no der Amstel Gold kommen dann endlech d'Pawee-Klassiker. Mee de polyvalenten a séiere Lëtzebuerger wëll net eréischt do gutt Resultater maachen.

"Normalerweis kann ech direkt aus dem Training eraus gutt a Form sinn. Ech maache mer do keng Suergen."

De Jempy Drucker fillt sech gutt an ass motivéiert. A mat änlech gudden Optrëtter ewéi am Ufank vum Joer ass et bal sécher, dass een de Bora-hansgrohe-Profi-Coureur och nach an den nächsten 2-3 Joer am Peloton wäert gesinn.