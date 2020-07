Zu Rotselaar a Flanderen gëtt de Sonndeg nees déi éischte Kéier eng Vëloscourse gefuer, dat mat nëmme belschen Ekippen an engem 150 Mann grousse Peloton.

Ee vun de Coureuren bei dëser Course ass den Tom Wirtgen vu Bingoal-Wallonie Bruxelles, deen zanter e puer Méint op der Musel wunnt a sech freet, endlech nees eng Kompetitioun ze fueren. Déi ganz Ekipp huet haart trainéiert an d'Form ass net schlecht. Elo freet sech de Lëtzebuerger, fir nees Course ze fueren.

Mat Deceunick Quick Step a Lotto-Soudal sinn och déi 2 belsch Top-Ekippe mat gudde Coureuren um Depart. Mam zanter e puer Woche bekannte World-Tour-Kalenner hunn dës och eng Sécherheet, wat de Plang ugeet, fir déi méi kleng Ekippen aus der zweeter Divisioun, wéi déi vum Tom Wirtgen, ass dëst awer bei wäitem net sou einfach, déi net esou e richtege Kalenner hunn, wéi eng Pro-Tour-Ekipp. An deene klenge Kalenner ginn och ëmmer nach Course verréckelt.

Mat der verkierzter Saison ass et besonnesch fir déi Sportler net evident, déi fir d'Joer 2021 nach kee feste Kontrakt hunn. Och den Tom Wirtgen ass nieft dem Bob Jungels, Jempy Drucker a Ben Gastauer an deem Fall. De 24 Joer jonken Athlet mécht sech doduerch awer keen extra Drock, well elo gëllt et emol, fir sech ze beweisen.

Eent ass sécher, de Sonndeg geet et an de Stroosse vu Rotselaar hell ewech an d'Course gëtt a Flandere souguer live iwwerdroen. An ob den Training an de Lëtzebuerger Wäibierger seng Friichte gedroen huet, dorop kritt den Tom Wirtgen dann eng Äntwert.