Um Samschdeg gouf de virtuellen Tour de France lancéiert.

"E-Sports", déi elektronesch Sportarten hu sech jo iwwer d'Joren e Milliarde schwéiere Marché opgebaut.

D'Pandemie kéint dem nach en zousätzlechen Driff ginn.

Iwwer 3 Wochen an ëmmer um Weekend ginn am ganze 6 Etappe gefuer.

4 Coureure pro Ekipp vun am Ganzen 23 Formatioune stoungen um Samschdeg um Depart.

Um Enn gëtt et fir déi bescht Ekipp de Maillot Jaune an och de Gréngen an de Biergtrikot kann een als Ekipp gewannen.

Ee vun den 3 Lëtzebuerger um Depart war de Ben Gastauer. Nieft him ware mam Jempy Drucker a Michel Ries nach weider 2 Lëtzebuerger ageschriwwen.

Gefuer gouf doheem op der Terrasse.

Bei der kuerzer Distanz vu ronn 36 Kilometer heescht et direkt de gudde Grupp ze erwëschen, well genee wéi bei den normale Coursë kann een och hei vum Wandschiet profitéieren.

Eppes, wat dem Ben Gastauer gutt gegléckt ass.

De Spëtzegrupp bleift bis op déi lescht Meter zesummen an de Ben Gastauer klasséiert sech hannert dem Gewënner Ryan Gibbons als 16. 45 Minutte vollen Asaz an eng 400 Watt an der Moyenne.

Den nächsten Asaz huet de Ben dann e Sonndeg an enger Woch.