Den 20 Joer jonke Coureur war wärend der Course gefall, éischten Erkenntnisser no soll een Häerzstëllstand d'Ursaach gewiescht sinn.

Traureg Noriichten kommen um Samschdeg aus der Belsch. Bei enger Trainingscourse am belschen Ostflandern hu sech um Samschdeg ronn 150 Coureuren getraff, fir déi éischte Kéier nom Lockdown eng Trainingscourse ofzehalen.

Wärend der Course koum et no ronn 13 Kilometer zu enger Chute vum Niels de Vriendt. Trotz direkte Reanimatiounsmoossnamen ass de Belsch nach op der Plaz gestuerwen. De 20 Joer jonke Coureur vun VDM Trawobo Cycling Team schéngt éischten Erkenntnisser no un engem Häerzstëllstand verscheet ze sinn. Hie war ee vun de groussen Talenter an der Belsch.

Nom trageschen Tëschefall gouf d'Course fir d'éischt neutraliséiert, ier se komplett ofgebrach ginn ass.

Cycling Vlaanderen, @BELCycling, het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem en de organiserende club wensen alle sterkte aan de familie, vrienden en ploeg (VDM Trawobo Cycling Team) van Niels de Vriendt, alsook aan de organisatoren van de wedstrijd in Wortegem-Petegem 🙏❤ pic.twitter.com/zzZMHaumCu — Cycling Vlaanderen (@CyclingVL) July 4, 2020

E Sonndeg soll déi éischt Profi-Course an der Belsch zanter Mäerz gefuer ginn. Mat um Depart ass hei mam Tom Wirtgen och e Lëtzebuerger.