Mat 22 Joer ass de Michel Ries a sengem éischte Joer an der World Tour.

An dat als Coequipier (Trek-Segafredo) vu bekannte Coureure wéi Vincenzo Nibali a Richie Porte. De jonke Lëtzebuerger, deen ee Grimpeurstyp ass, kéint an den nächste Joren eng interessant Roll an den Etappecoursse spillen a bréngt d'Viraussetzunge mat, fir e gudde Klassementsfuerer ze ginn.

Den 1,84 Meter groussen a 67 Kilo liichte Coureur huet an de leschten Jore bewisen, mat 2 Top-10-Placéierungen am Generalklassement vum Tour de l'Avenir, datt seng Zukunft an de groussen Tier kéint leien. Mat engem flotte Programm vun August u kritt de Michel Ries d'Chance, seng Qualitéiten ze beweisen.

Mee als éischt heescht et, als Coureur am éischte Joer an enger World-Tour-Ekipp, déi eegen Ambitiounen nach e bëssen zeréckzeschrauwen a sech an den Déngscht vun der Ekipp ze setzen. Dat gëllt zemools, wann d'Leadere vun der Ekipp Richie Porte, Vincenzo Nibali oder Bauke Mollema heeschen. D'Ekipp huet fir déi nächst Méint villes geplangt a grouss Ambitiounen.

Am August steet also ee schéine Programm virun Michel Ries, mam Mont Ventoux Challenge de 6., den Tour de l'Ain vum 7.-9. a mam Critérium du Dauphiné vum 12.-16.

Courssen, bei deenen ee sech de Michel Ries awer ganz vir kann erwaarden, sinn déi op de Lëtzebuerger Stroossen an do sinn 2 Saache geplangt, an zwar de Championnat an den Tour de Luxembourg.

Wann alles no Plang leeft an de jonke Lëtzebuerger bleift fit, da wier den Tour duerch Spuenien vum 20. Oktober bis den 8. November seng éischt grouss Etappecourse a senger jonker Karriär.