915 Kilometer ass de Ralph Diseviscourt mat sengem Vëlo bannent 24 Stonne gefuer. E Weltrekord, deen ouni eng kompetent Ekipp net méiglech wier.

Eng wichteg Aufgab huet dobäi de LIHPS gespillt. De Luxembourg Institute for High Performance in Sports krut vum COSL gesot, fir eng Hand beim Ralph Diseviscourt sengem Weltrekord Versuch mat unzepaken. Déi Zesummenaarbecht huet schonns am Virfeld ugefaangen.

Den Eric Besenius vum LIHPS: "Et ass virun allem drëm gaangen, mat eisen Ernierungsberoderinnen ze hëllefen, seng Ernährungsstratgegie festzeleeën. Virun zwou Wochen hu mir eng Leeschtungsdiagnostik mat Laktatwäerter gemaach, fir ze kucken, wéi säin optimale Pacing wier, fir de Rekord unzegoen."

Un dee Pacing huet de Ralph Diseviscouort sech awer net ganz strikt gehalen.

"Hien ass natierlech am Ufank zimmlech séier lass gaangen. Dat ass sécher. Well hien an der Nuecht awer méi lues gefuer ass, krute mir dat nees opgeholl."

Iwwer de ganze Weekend war den Dokter Jacques Mehlen Responsabel fir d´Ernierung vum Ralph Diseviscourt. Iwwer déi 24 Stonnen huet déi reegelméisseg mussen un den Effort, deen den Ultra-Cyclist grad realiséiert huet, ugepasst ginn.

"Am Ufank war et schwéier anzeschätzen, well et eng Aart vun Intensitéit ass, déi hien net gewinnt ass. Hien ass déi Zäite gewinnt, mä net déi Vitessen. Do verännert sech vum Stoffwiessel villes a wann hien esou weider gefuer wier, hätte mir net gewosst, wéi et sech entwéckelt hätt. Dofir hat hien eis am Ufank bëssen iwwerrascht. Dat huet sech dunn awer gutt agependelt, och wann et net ëmmer ganz einfach war. Fir hie war et och eng nei Situatioun, well ee vill zou sech muss huelen an dat muss een och emol ewech stiechen."

De LIHPS hat, zesumme mam Ralph Diseviscourt, d'Strategie fir de Weltrekord Versuch opgestallt. D'Fro stellt sech, wéi no Theorie an d´Praxis elo beienee louchen.

"An der Praxis mécht dat ee groussen Ënnerscheed. Den Dizzy huet do natierlech eng grouss Erfarung, wou hien eis seng Erfarungswäerter ka mat deelen, fir ze kucken, wéi dat, wat mir ausgerechent haten, och bei him gepasst huet."

Den Eric Besenius sot och nach, dass de LIHPS elo déi Erfarungswäerter, déi iwwer de Weekend gesammelt goufen, an zukünfteg Berechnunge ka mat afléisse loossen.