No enger Saison, déi zanter Mäerz wéinst der Corona-Kris ausgesat gouf, huet d'UCI elo e puer Competitioune geplangt.

D'Christine Majerus, wat sech zanter dem Ufank vun der Corona-Kris weider op d'Competitioune preparéiert huet, wäert schonn en Donneschdeg hire grousse Retour maachen. Mat hire Coequipieren vum Team Boels Dolmans wäert d'Christine Majerus op de spuenesche Stroosse vum "Emakumeen Nafarroako Klasikoa" untrieden. Dës Reprise wäert net einfach ginn. D'Course geet iwwert 118 Kilometer vun Pampelune op Lekunberri an huet 4 Collen.

Den Dag drop wäert d'Christine Majerus um Depart vun der "Clasica Femenina Navarra" sinn, déi och an der Géigend vun Pampelune ass.

Sonndes, de 26. Juli ass d'Epreuve "Durango-Durango Emakumeen Saria", an de Weekend drop geet et an Italien fir d'Strade Bianche.