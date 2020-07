De Grand Départ 2021 kéint dem "Télégramme" no an der Bretagne sinn an net an Dänemark, wéi ursprénglech virgesinn.

Dëst hätt awer net direkt eppes mam Coronavirus ze dinn, mä well verschidde sportlech Evenementer op den nämmlechten Datum falen. Notamment sollen nämlech zu Kopenhagen déi nämmlecht Zäit Matcher vun der Europameeschterschaft am Futtball gespillt ginn. Bei der Editioun vun 2021 soll dem aktuelle Stand no nach den 2., 3. a 4. Juli an Dänemark gefuer ginn. Den "Télégramme" mellt, dass d'Bretagne eng Propos gemaach krut fir de Grand Départ vum Tour de France an dass een net dogéint wier. Déi leschte Kéier, wou den Depart op bretoneschem Buedem war, war am Joer 2008 zu Brest.