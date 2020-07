A Spuenien bei der Course Durango-Durango gouf et e Sonndeg eng Victoire vun der Hollännerin Annemiek van Vleuten.

D'Cyclistin vun der Ekipp Mitchelton-Scott hat eng Avance vun 18 Sekonnen op hir Landsfra Anna van der Breggen. D'Elisa Longo Borghini huet de Podium komplettéiert, si hat e Retard vun 1 Minutt a 5 Sekonnen.

An der Ufanksphas vun der Course hat d'Lëtzebuerger Championne e puermol probéiert, de Sprong an eng Echappée ze packen, dat awer ouni Succès.

Dono huet d'Christine Majerus dunn awer hir Teamkomerodin Anna van der Breggen geschützt a bis an déi lescht Montée bruecht. Um Enn koum d'Lëtzebuergerin op déi 26. Plaz mat engem Réckstand vu 4 Minutten an 2 Sekonnen.

Offiziellt Schreiwes

L'épreuve Durango-Durango qui se déroulait hier sur le sol espagnol a été remportée par la néerlandaise Annemiek van Vleuten (Mitchelton Scott) qui s'impose avec 18 secondes d'avance sur sa compatriote Anna van der Breggen (Boels Dolmans Cycling Team). Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo) complète le podium en arrivant à 1'05. Christine Majerus a tenté à plusieurs reprises de partir en échappée dans la première partie de course, mais malheureusement pour elle, aucune concurrente n'a réussi à obtenir de bon de sortie de la part d'un peloton très nerveux.

La luxembourgeoise a ensuite été mise à contribution par son équipe afin de protéger Anna van der Breggen le plus loin possible dans la course. Elle réussira à faire son travail et à emmener sa leader jusqu'au pied de l'ultime ascension. Après cela, Christine Majerus a géré l'ascension à son rythme et elle termine à la 26ème place à 4'02 de Van Vleuten.

La série de courses en Espagne a donc été plutôt positive et rassurante pour Christine Majerus qui avait pris la 5ème place vendredi dernier lors de la Clasica Feminina Navarra.

Samedi prochain, si la situation sanitaire le permet toujours, Christine Majerus est attendue du côté de Sienne afin de participer à l'épreuve World Tour de la Strade Bianche en Italie.