Fir de Lëtzebuerger Vëlosprofi ass et déi éischte Course nom Confinement.

Déi lescht Woche war de Bob Jungels zu San Pellegrino am Trainingslager.

Fir de Weekend geet et virun allem drëms, déi éischt Kilometeren an enger Course an d'Been ze kréien a wa méiglech och ee Resultat ze realiséieren, sou de Profi vun Deceuninck-Quick Step.

Si wieren elo 3 Wochen an der Héicht gewiescht, d'Form misst relativ gutt sinn an hie géing sech gutt fillen, sou de Coureur. Et wieren awer 38 Grad an der Toskana an et misst een de Weekend kucken, wéi de Kierper sech dann ufillt an ob eppes an der Schlussphas méiglech wier.

De Bob Jungels fiert e Samschdeg Strade Bianche

D'Course Strade Bianche kënnt dir e Samschdeg och bei eis op der Tëlee an um Internet am Livestream suivéieren.