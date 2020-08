Op der Course mat Depart an Arrivée zu Siena an Italien huet sech de Coureur aus der Belsch virum David Formolo an dem Maximilian Schachmann duerchgesat.

Hären

E Samschdeg ass no enger Paus vu 5 Méint nees déi éischt Course vun der UCI World Tour säit der Corona-Kris un den Depart gaangen.

Op der Een-Dages-Course Strade Bianche waren d'Coureure bei héijen Temperaturen an engem schwéiere Parcours an der Toskana iwwer 184 Kilometer gefuerdert. Mam Bob Jungels a mam Kevin Geniets ware bei den Hären och zwee Lëtzebuerger mat dobäi.

Nieft den Temperaturen déi bis op 38 Grad geklomme sinn haten d'Coureuren och mam ville Stëbs an der Loft ze kämpfen. Sou ass et och zu där eng oder anerer Chute am Ufank vun der Course komm. Ënner anerem hat de Julian Alaphilippe e Platten an de Vincenzo Nibali huet spéider missen opginn, well hie sech bei enger Chute un der Hand verletzt huet. De Bob Jungels huet fréi probéiert sech mat engem klenge Grupp vum Peloton ofzesetzen, wat och gelongen ass a sou ass tëschenzäitlech e Virsprong vu bis zu ronn 40 Sekonnen entstanen. No enger Zäit ass dee Grupp awer nees agefaange ginn.

Ronn 50 Kilometer virum Zil huet sech de Jakob Fuglsang vum Peloton geléist a sech eleng op de Wee gemaach. Um immens schwéiere Parcours war et awer net einfach sech e grousse Virsprong erauszefueren, sou dass och hien no ronn 10 Kilometer vu 5 Coureuren ageholl ginn ass.

Méi spéit huet sech dann de Wout van Aert vun deem klenge Grupp un der Spëtzt ofgesat a bis zum Schluss ass et kengem méi gelongen de Coureur aus der Belsch anzefänken. Sou wënnt de Wout van Aert mat engem Virsprong vun 30 Sekonne virum David Formolo an dem Maximilian Schachmann.

Nach ass net gewosst op wéienger Plaz de Bob Jungels an de Kevin Geniets iwwert d'Arrivée gefuer sinn.

Klassement

1 Wout Van Aert (Jumbo-Visma) 4:58:56

2 Davide Formolo (UAE Emirates) +0:30

3 Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) +0:32

4 Alberto Bettiol (EF) +1:31

5 Jakub Fuglsang (Astana) +2:55

6 Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) +3:59

7 Brent Bookwalter (Mitchelton-Scott) +4:25

8 Greg Van Avermaet (CCC) +4:27

9 Michael Gogl (NTT Pro Cycling) +6:47

10 Diego Rosa (Arkéa-Samsic) +7:45

Dammen

E Samschdeg de Moie waren d'Dammen op enger Distanz vun 136 Kilometer un den Depart gaangen. Do huet sech d'Annemiek van Vleuten en solitaire duerchgesat an dat fir déi zweete kéier hannerteneen. Op déi zweet Plaz ass d'Mavi Garcia komm, dat eng laang Zäit eleng un der Spëtzt vun der Course war, ronn 10 Kilometer virun der Arrivée dann awer vun der spéiderer Gewënnerin agefaange ginn ass. D'Christine Majerus huet als eenzeg Lëtzbuergerin missen opginn.

Klassement:

1 Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) 4:03:54

2 Margarita Victoria Garcia (Alé BTC Ljubljana) +0:22

3 Leah Thomas (Paule Ka) +1:53

4 Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) +2:05

5 Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) +2:11

6 Marianne Vos (CCC-Liv) +2:26

7 Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) +2:40

8 Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT) +3:26

9 Karol-Ann Canuel (Boels-Dolmans) +4:20

10 Marta Bastianelli (Alé BTC Ljubljana) +5:20