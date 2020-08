Op déi 2. Plaz kënnt den Egon Bernal virum Valerio Conti. De Primoz Roglic iwwerhëlt d'Féierung am General an den Ivan Centrone verléiert de Biergtrikot.

Op der 2. Etapp vum Tour de l'Ain ass et iwwer 140,5 km vun Lagnieu op Lélex Monts-Jura gaangen.

124 km virun der Arrivée konnt sech mam Jaakko Hanninen (AG2R-La Mondiale), Simon Guglielmi (Groupama-FDJ), Nils Politt (Israel Start-Up Nation), Julien Bernard (Trek-Segafredo) and Joey Rosskopf (CCC Team) eng Grupp vu 5 Fuerer ofsetzen, hunn dës Etapp dominéiert a konnten e maximale Virsprong vun iwwer 4 Minutten erausfueren.

26 km virun der Arrivée gouf awer och de lëschten vun dëser Grupp agefaangen an an der zweetleschter Montée ass de Peloton auserneen gefuer. Un der Spëtz vun der Course waren elo folgend Coureuren: Bennett, Roglic, Kruijswijk, Quintana, Mollema, Bernal a Conti.

Um Enn konnt sech am Sprint vum klenge Grupp de Primoz Roglic duerchsetzen a wënnt virum Egon Bernal an dem Valerio Conti.

Am General läit de Primoz Roglic elo 10 Sekonnen virum Egon Bernal an 12 Sekonnen virum Valerio Conti.

De Biergtrikot huet den Ivan Centrone un de Julien Bernard verluer dee mat an der Echappée war an 3 Biergkategorien fir sech konnt entscheeden.

Vum Ivan Centrone an dem Michel Ries läit eis nach kee Resultat vir.

Klassement vun der 2. Etapp

1 ROGLIČ Primož (SLO) JUMBO - VISMA 3:58:14

2 BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL) TEAM INEOS 0:00:00

3 CONTI Valerio (ITA) UAE TEAM EMIRATES 0:00:00

4 QUINTANA Nairo (COL) TEAM ARKEA - SAMSIC 0:00:01

5 KRUIJSWIJK Steven (NED) JUMBO - VISMA 0:00:06

6 HERRADA Jesus (ESP) COFIDIS 0:00:14

7 ARU Fabio (ITA) UAE TEAM EMIRATES 0:00:14

8 ALMEIDA João (POR) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:00:15

9 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan (ESP) TEAM INEOS 0:00:19

10 HIRT Jan (CZE) CCC TEAM 0:00:19

Generalklassment

1 ROGLIČ Primož (SLO) JUMBO - VISMA 7:14:58

2 BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL) TEAM INEOS 0:00:10

3 CONTI Valerio (ITA) UAE TEAM EMIRATES 0:00:12

4 QUINTANA Nairo (COL) TEAM ARKEA - SAMSIC 0:00:18

5 KRUIJSWIJK Steven (NED) JUMBO - VISMA 0:00:23

6 HERRADA Jesus (ESP) COFIDIS 0:00:31

7 ARU Fabio (ITA) UAE TEAM EMIRATES 0:00:31

8 ALMEIDA João (POR) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:00:32

9 HIRT Jan (CZE) CCC TEAM 0:00:36

10 MOLLEMA Bauke (NED) TREK - SEGAFREDO 0:00:39