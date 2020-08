No 305 Kilometer konnt sech de Wout van Aert am Sprint géint de Julian Alaphilippe duerchsetzen. Bob Jungels gëtt den 73..

Opgrond vun der Corona-Pandemie huet dëse Klassiker misse vum Mäerz an den Héichsummer verluecht ginn an d'Streck gouf och geännert. Sou ass et dëst Joer iwwer 305 km net laanscht d'Küst gaangen mee méi an d'Land eran. Dëst war dann och déi längsten Editioun säit ganz laanger Zäit.

Direkt nom Départ konnt sech eng Grupp mat de Fuerer Fabio Mazzucco (BCF), Manuele Boaro (AST), Héctor Carretero (MOV), Mattia Bais (ANS), Damiano Cima (GAZ) an Marco Frapporti (THR) ofsetzen an haten e maximale Virsprong vun 7 Minutten a 50 Sekonnen.

Ronn 80 Kilometer virun der Arrivée gouf et eng Chute vun e puer Coureuren bei där ee vun de Favoritten, Matteo Trentin, sech un der Schëller wéi gedoen huet an huet missen opginn.

D'Aventure vun der Echappée war dunn 36 Kilometer virun der Arrivée eriwwer wéi se vum Peloton ageholl goufen. Dono ass den Tempo erhéicht ginn sou dat et net einfach war fir mat enger Attack e Virsprong op de Peloton erauszefueren a vill Fuerer sinn aus dem Peloton erausgefall, sou och de Sprinter Fernando Gaviria.

Ronn 20 Kilometer waren nach ze fueren wéi den Daniel Oss (Bora-Hansgrohe) an enger Descente konnt 15 Sekonnen erausfueren. De Bob Jungels war zu dësem Ament och nach ëmmer mat am Peloton, huet Féierungsaarbecht geleescht an huet sech dono zeréckfale gelooss.

Wéi nach 6,5 Kilometer ze fuere waren, huet mat engem vun de grousse Favoritten, Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step) attackéiert a konnt sech zesummen mam Wout van Aert (Jumbo-Visma) e Virsprong erausfueren. Dëse Virsprong konnten se dann och halen an et ass de Wout van Aert dee sech géint de Julian Alaphilippe am Sprint duerchgesat huet. No der Victoire vun der Strade Bianchi wënnt de Belsch also déi zweet grouss Course innerhalb vun enger Woch.

De Wout van Aert ass den éischte Belsch zënter 1999 dee Mailand-San Remo gewënnt.

Aus Lëtzebuerger Sicht gouf de Bob Jungels um Enn den 73sten a fiert mat engem Retard vun 5 Minutten a 5 Sekonnen iwwert de wäissen Stréch.

Klassment

1 Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma 7:16:09

2 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep

3 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:02

4 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe

5 Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling

6 Dion Smith (NZl) Mitchelton-Scott

7 Alex Aranburu (Spa) Astana Pro Team

8 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team

9 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal

10 Matej Mohorič (Slo) Bahrain McLaren