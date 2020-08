Op enger schwéierer Etapp konnt sech de Belsch Remco Evenepoel en solitaire virum Jakob Fuglsang a Simon Yates duerchsetzen.

Op der 4. Etapp ass et iwwer 152,9 km ass et vun Bukovina Resort op Bukowina Tatrzanska gaangen wou et 7 Colen ze bewältege gouf.

Sou gouf et dann och grouss Ecarten ze verzeechnen an et waren d'Biergfuerer déi dës Etapp fir sech konnten entscheeden.

Um Enn gewënnt de Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) en solitaire mat engem grousse Virsprong vun 1 Minutt an 48 Sekonnen virum Jakob Fuglsang (Astana) an dem Simon Yates (Mitchelton-Scott). Dësen hat e Réckstand vun 2 Minutten an 22 Sekonnen.

Am General ass et och de Belsch Remco Evenepoel deen elo d'Féierung iwwerholl huet mat engem Virsprong vun 1 Minutt an 52 Sekonnen op den Dän Jakob Fuglsang an mat 2 Minutten an 28 Sekonnen op de Simon Yates.

De Ben Gastauer gëtt de 40. op 9 Minutten.

Klassement vun der 4. Etapp

1 EVENEPOEL Remco (DQT) 3:55:52

2 FUGLSANG Jakob (AST) 0:01:48

3 YATES Simon (MTS) 0:02:22

4 MAJKA Rafał (BOH) 0:02:22

5 ULISSI Diego (UAD) 0:03:05

6 KELDERMAN Wilco (SUN) 0:03:05

7 MAŁECKI Kamil (CCC) 0:03:08

8 NIEVE Mikel (MTS) 0:03:08

9 VINGEGAARD Jonas (TJV) 0:03:08

10 SCHACHMANN Maximilian (BOH) 0:03:09

40 GASTAUER Ben (ALM) 0:09:00

Generalklassement

1 EVENEPOEL Remco (DQT) 16:58:28

2 FUGLSANG Jakob (AST) 0:01:52

3 YATES Simon (MTS) 0:02:28

4 MAJKA Rafał (BOH) 0:02:32

5 ULISSI Diego (UAD) 0:03:09

6 MAŁECKI Kamil (CCC) 0:03:12

7 KELDERMAN Wilco (SUN) 0:03:15

8 VINGEGAARD Jonas (TJV) 0:03:18

9 NIEVE Mikel (MTS) 0:03:18

10 COSTA Rui (UAD) 0:03:19