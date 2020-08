De Schlusserfolleg bei der Editioun 2020 vum Tour de l'Ain ass iwwerdeems och fir de Primoz Roglic vun der Formatioun Jumbo-Visma.

Terminus beim Tour de l'Ain - e Sonndeg ass déi 3. a lescht Etapp an domat och déi gesamt Coursse uewenaus um Grand Colombier op en Enn gaangen.

D'Victoire op ronn 1.500 Meter war fir de Primoz Rolgic vun der Formatioun Jumbo-Visma. Op d'Plazen 2 an 3 sinn den Egan Bernal vun Ineo an den Nairo Quintana vun Arkéa Samsic gefuer. Virun der Schlussmontée huet et gegollt, zwou weider Montéeën hannert sech ze bréngen.

Am Generaklassement persentéiert sech de Podium d'nämmlecht, wéi den Ausgang vun der 3. Etapp mat Roglic op 1, Bernal op 2 a Quintana op 3.

Vun de Lëtzebuerger Michel Ries (Trek Segafredo) an Ivan Centrone (Roubaix Lille Métropole) leien nach keng Resultater vir.

Resultat vun der 3. Etapp

1 ROGLIČ Primož (SLO) JUMBO - VISMA 4:06:24

2 BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL) TEAM INEOS 0:00:04

3 QUINTANA Nairo (COL) TEAM ARKEA - SAMSIC 0:00:06

4 MARTIN Guillaume (FRA) COFIDIS 0:00:08

5 PORTE Richie (AUS) TREK - SEGAFREDO 0:00:15

6 KRUIJSWIJK Steven (NED) JUMBO - VISMA 0:00:23

7 BENNETT George (NZL) JUMBO - VISMA 0:00:31

Generalklassment

1 ROGLIČ Primož (SLO) JUMBO - VISMA 11:21:12

2 BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL) TEAM INEOS 0:00:18

3 QUINTANA Nairo (COL) TEAM ARKEA - SAMSIC 0:00:28

4 KRUIJSWIJK Steven (NED) JUMBO - VISMA 0:00:56

5 BENNETT George (NZL) JUMBO - VISMA 0:01:27

6 MOLLEMA Bauke (NED) TREK - SEGAFREDO 0:02:24

7 ALMEIDA João (POR) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:02:40

8 MARTIN Guillaume (FRA) COFIDIS 0:02:45

9 HERRADA Jesus (ESP) COFIDIS 0:03:39

10 ARU Fabio (ITA) UAE TEAM EMIRATES 0:04:26