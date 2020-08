Dat huet e Méindeg de Christian Prudhomme, Direkter vum Tour de France, matgedeelt.

Déi 4 éischt Etappe wäerten also an der Bretagne sinn. Scho virun enger Woch gouf ee gewuer, dass den Tour de France net wéi geplangt zu Kopengahen géing starten, dat wéinst organisatoresche Grënn am Rapport mat der Futtball-EM. Kopenhagen misst also ee weidert Joer waarden, fir den Depart z'erliewen.

Zanter 2018 wier d'Bretagne an der Diskussioun gewiescht, fir den Tour de France ze starten.

Et ass déi 4. Kéier an der Geschicht vum Tour de France, wou den Depart zu Brest ass. 1952, 1974 an 2008 hat d'Stad vun iwwert 400.000 Awunner schonn d'Grande Boucle empfaangen.

Fir de geneeë Parcours ze wësse muss een awer nach e bësse waarden. Déi offiziell Presentatioun vum Tour 2021 ass fir den 29. Oktober geplangt.