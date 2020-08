Op der éischter Etapp vum Tour duerch Polen war de Fabio Jakobsen an enger uerg Chute involvéiert a louch ënnert anerem a kënschtlechem Koma.

De Gesondheetszoustand vum hollännesche Champion huet sech an de leschten Deeg awer verbessert an hie wäert an den nächsten Deeg kënnen an Holland an de Spidol bruecht ginn, dat huet Deceuninck Quick-Step en Dënschdeg an engem Schreiwes matgedeelt.