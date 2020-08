E Mëttwoch war déi 1. Etapp vum Critérium du Dauphiné iwwer 218,5 Kilometer vu Clermont-Ferrand op Saint-Christo-en-Jarez.

Depart vun der 72. Editioun vum Critérium du Dauphiné e Mëttwoch, mat dobäi sinn och zwee Lëtzebuerger Coureuren nämlech de Michel Ries (Trek Segafredo) an de Bob Jungels (Deceunink Quick-Step). Den Dauphiné zielt jo sou ze soen als Generalprouf fir den Tour de France, deen den 29. August ufänkt.

Op d'Coureuren huet op der 1. Etapp schonn en zolitte Parcours gewaart, dat mat insgesamt 6 Montéeën an enger Schlussmontée erop op ronn 760 Meter zu Saint-Christo-en-Jarez.

Um Enn gouf et eng weider Victoire vum Belsch Wout van Aert, dee sech domat och de Giele Maillot séchert. De Bob Jungels ass als 24. mam Peloton iwwer d'Arrivée gefuer, deemno an der nämmlechter Zäit ewéi de Gewënner an de Michel Ries huet 11 Kilometer virun der Arrivée misse lassloossen. Um Enn koum hien op déi 88. Plaz mat engem Retard vu 7 Minutten a 16 Sekonnen.

Resumé

Mam Brent Van Moer (Lotto Soudal), Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie), Michael Schär (CCC Team), Quinten Hermans (Circus-Wanty Gobert) an Tom-Jelte Slagter (B&B Hotels-Vital Concept) konnte sech no knapp 10 Kilometer eng 5 Coureuren ofsetzen.

Am Peloton waren et d'Ekippe Jumbo-Visma an Deceuninck Quick-Step, déi fir den Tempo gesuergt hunn. De Spëtzegrupp ass dann awer no an no ëmmer méi kleng ginn. De Bonifazio huet als éischte misse lassloossen an huet uschléissend mat Réckeproblemer opginn. De Van Moer an den Hermans sinn an enger klenger Descente gefall an och déi zwee Belsch sinn net méi op de Vëlo geklommen.

No enger Zäit huet dann och nach den Tom-Jelte Slagter de Michael Schär missen zéie loossen an esou huet sech de Schwäizer eleng a Richtung Arrivée gemaach.

De Schär sollt awer nach eemol e Begleeder kréien an dat a Persoun vum Quentin Pacher, ma och de Fransous war net laang bei him, well och hien ass an enger Descente gefall an esou war de Schär nees eleng ënnerwee. Knapp 18 Kilometer virun der Arrivée gouf hien du vum Rémi Cavagna a Sören Kragh Andersen ageholl an iwwerholl.

Kuerz drop war de Cavagna dann och eleng ënnerwee, ma de Peloton war nëmme 15 Sekonnen hannert dem Co-Equipier vum Bob Jungels. 13,5 Kilometer virun der Arrivée war dunn och de Cavagna nees ageholl.

Am Peloton huet elo Jumbo Visma de Kommando iwwerholl, hannendrun hunn Deceuninck Quick-Step, Ineos a Groupama sech op d'Lauer geluecht.

12 Kilometer virun der Arrivée ass dunn och de Michel Ries um Wupp vum Peloton a Schwieregkeete komm, fir den Tempo vun der Ekipp vum Primoz Roglic matzegoen. 1 Kilometer méi spéit huet de jonke Lëtzebuerger du misse lassloossen. An nëmme kuerz drop huet och de fréiere Weltmeeschter Peter Sagan den Uschloss verluer.

Wéi schonns beim Tour de l'Ain hat de Chris Froome och bei der Dauphiné seng Problemer, wann et biergop gaangen ass an esou hat hien näischt mam Ausgang vun der Etapp ze dinn.

3 Kilometer virun der Arrivée dunn eng Attack vum Rigoberto Uran, wou Roglic a Quintana direkt reagéiert hunn, ma Ineos huet d'Lach no vir nees zougefuer.

Et gouf weider attackéiert, ma Jumbo-Visma huet dat ganz gutt geréiert a si hunn d'Lächer ëmmer erëm zougefuer, esou dass kee richteg fortkomm ass.

Um Enn koum et zu engem Sprint an der Schlussmontée, wou de Wout van Aert sech d'Etappevictoire séchere konnt, dat duerch ënnert anerem eng ganz staark Ekippeleeschtung. Fir den Hollänner ass et no Strade Bianche a Mailand-Sanremo déi drëtt Victoire hannerteneen.

Déi éischt 10. vun der 1. Etapp

1 WOUT VAN AERT 67 TEAM JUMBO - VISMA 05h 27' 42''

2 DARYL IMPEY 105 MITCHELTON - SCOTT 05h 27' 42''

3 EGAN BERNAL 31 TEAM INEOS 05h 27' 42''

4 ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM 05h 27' 42''

5 TADEJ POGACAR 81 UAE TEAM EMIRATES 05h 27' 42''

6 ALEXEY LUTSENKO 5 ASTANA PRO TEAM 05h 27' 42''

7 SERGIO HIGUITA 13 EF PRO CYCLING 05h 27' 42''

8 BENOIT COSNEFROY 73 AG2R LA MONDIALE 05h 27' 42''

9 PRIMOŽ ROGLIC 61 TEAM JUMBO - VISMA 05h 27' 42''

10 GUILLAUME MARTIN 161 COFIDIS 05h 27' 42''

Generalklassement

1 WOUT VAN AERT 67 TEAM JUMBO - VISMA 05h 27' 32''

2 DARYL IMPEY 105 MITCHELTON - SCOTT 00h 00' 04''

3 EGAN BERNAL 31 TEAM INEOS 00h 00' 06''

4 ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM + 00h 00' 10'' - -

5 TADEJ POGACAR 81 UAE TEAM EMIRATES + 00h 00' 10'' - -

6 ALEXEY LUTSENKO 5 ASTANA PRO TEAM + 00h 00' 10'' - -

7 SERGIO HIGUITA 13 EF PRO CYCLING + 00h 00' 10'' - -

8 BENOIT COSNEFROY 73 AG2R LA MONDIALE + 00h 00' 10'' - -

9 PRIMOŽ ROGLIC 61 TEAM JUMBO - VISMA + 00h 00' 10'' - -

10 GUILLAUME MARTIN 161 COFIDIS + 00h 00' 10''