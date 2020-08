Op der 3. Etapp vum Critérium du Dauphiné goung et e Freideg iwwer 157 Kilometer vu Corenc op Saint-Martin-de-Belleville.

Och déi 3. Etapp vun der 72. Editioun vum Critérium du Dauphiné hat et a sech. De Lëtzebuerger Bob Jungels war an enger Echappée mat dobäi, um Enn goung et fir de grousse Coup awer net duer. De Lëtzebuerger Champion huet seng Ustrengunge misse bor bezuelen a koum op bal 16 Minutten als 66. un, de Michel Ries gouf iwwerdeems op ronn 13 Minutten den 51.

De Gewënner vum Dag war den Davide Firmolo, dee sech mat engem impressionanten Numero d'Etapp séchere konnt. Dat 33 Sekonne virum 2. Primoz Roglic an 3. Thibaut Pinot. No der 3. Etapp bleift de Roglic un der Spëtzt vum Generalklassement.

Resumé

Zwou gréisser Montéeën, eng vun der "hors" an eng vun der 1. Kategorie, stoungen e Freideg bei der 3. Etapp ë. a. um Programm. Fréi hat sech eng Echappée mat 9 Coureure gebilt, bei där och de Bob Jungels konnt mat an d'Rad sprangen. Den éischte Grupp ass awer am Col de la Madealine, de Bierg, deen an der Moyenne 8,2% géi ass, explodéiert an esou konnt sech den Davide Formolo dovu maachen. De Bob Jungels koum als 3. iwwer de Sommet, dat eeben hannert dem Italiener an dem Pierre Latour.

No dësem schwierege Col goung et weider a Richtung Saint-Martin-de-Belleville, allgemeng gouf e séieren Tempo, soudatt um Wupp vun der leschter Schwieregkeet vum Dag de Peloton ëmmer méi kleng ginn ass. Och de Bob Jungels gouf agefaangen an huet misse lassloossen, de Michel Ries war zu deem Ament och net méi vir mat dobäi. D'Ekippen am Peloton hunn iwwerdeems versicht, hir Leadere fir déi lescht Kilometeren a Positioun ze bréngen an esou goung et op d'Schlussstéck fir erop op iwwer 1.400 Meter.

5 Kilometer virum wäisse Stréch huet sech d'Situatioun nach ëmmer sou presentéiert, datt den Davide Formolo un 1. Plaz louch a resistéiert huet - do hannendrun de Peloton mat de Leaderen. Um Enn sollt dem Italiener de groussen Numero geléngen. Uewenaus zu Saint-Martin-de-Belleville ass hie mat engem Virsprong vun 33 Sekonnen op de Primoz Roglic iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer. Den 3. gouf zäitgläich mam Maillot Jaune den Thibaut op Pinot. Iwwerdeems konnt de Sloween säi giele Maillot verdeedegen.

Déi éischt 10 vun der 3. Etapp

1 DAVIDE FORMOLO 84 UAE TEAM EMIRATES 04h 06' 56''

2 PRIMOŽ ROGLIC 61 TEAM JUMBO - VISMA 04h 07' 29'' + 00h 00' 33''

3 THIBAUT PINOT 41 GROUPAMA - FDJ 04h 07' 29'' + 00h 00' 33''

4 EMANUEL BUCHMANN 21 BORA - HANSGROHE 04h 07' 29'' + 00h 00' 33''

5 DANIEL MARTINEZ 16 EF PRO CYCLING 04h 07' 29'' + 00h 00' 33''

6 MIKEL LANDA 151 BAHRAIN - MCLAREN 04h 07' 29'' + 00h 00' 33''

7 GUILLAUME MARTIN 161 COFIDIS 04h 07' 29'' + 00h 00' 33''

8 TADEJ POGACAR 81 UAE TEAM EMIRATES 04h 07' 29'' + 00h 00' 33''

9 PAVEL SIVAKOV 35 TEAM INEOS 04h 07' 35'' + 00h 00' 39''

10 MIGUEL ANGEL LOPEZ 1 ASTANA PRO TEAM 04h 07' 35'' + 00h 00' 39''

...

51 MICHEL RIES 115 TREK - SEGAFREDO 04h 20' 05'' + 00h 13' 09''

...

66 BOB JUNGELS 55 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 22' 48'' + 00h 15' 52''

Generalklassement

1 PRIMOŽ ROGLIC 61 TEAM JUMBO - VISMA 13h 14' 35''

2 THIBAUT PINOT 41 GROUPAMA - FDJ 13h 14' 49'' + 00h 00' 14''

3 EMANUEL BUCHMANN 21 BORA - HANSGROHE 13h 14' 55'' + 00h 00' 20''

4 GUILLAUME MARTIN 161 COFIDIS 13h 14' 59'' + 00h 00' 24''

5 MIKEL LANDA 151 BAHRAIN - MCLAREN 13h 15' 01'' + 00h 00' 26''

6 DANIEL MARTINEZ 16 EF PRO CYCLING 13h 15' 01'' + 00h 00' 26''

7 EGAN BERNAL 31 TEAM INEOS 13h 15' 06'' + 00h 00' 31''

8 MIGUEL ANGEL LOPEZ 1 ASTANA PRO TEAM 13h 15' 07'' + 00h 00' 32''

9 NAIRO QUINTANA 131 TEAM ARKEA - SAMSIC 13h 15' 10'' + 00h 00' 35''

10 RICHIE PORTE 111 TREK - SEGAFREDO 13h 15' 10'' + 00h 00' 35''

...

52 BOB JUNGELS 55 DECEUNINCK - QUICK - STEP 13h 41' 44'' + 00h 27' 09''

...

77 MICHEL RIES 115 TREK - SEGAFREDO 13h 56' 25'' + 00h 41' 50''