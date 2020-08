Déi national Vëlosfederatioun huet e Freideg d'Preselektioun fir d'Cyclissem-EM Enn August a Frankräich bekannt ginn.

Vum 24. bis den 28. August soll zu Plouay an der Bretagne d'Europameeschterschaft am Cyclissem gefuer ginn, dat mat Lëtzebuerger Bedeelegung. An deem Kontext huet d'FSCL d'Lëscht mat der Preselektioun erausgi mat deene Coureuren, déi Enn August do un den Depart kéinte goen.

An der Stroossecourse wäert d'Lëtzebuerger Vëlosfederatioun bei de Junioren an den Espoire mat 6 Coureure vertruede sinn. Bei den Elite Dammen an de Juniorinne wäert eng Athletin un den Depart goen a bei den Espoirinne sinn et der zwou. Bei den Elite Häre si 4 Athleten nominéiert.

Déi definitiv Selektioun gëtt nom nationale Championnat den 23. August publizéiert.

PDF: Schreiwes vun der FSCL

Elite (m)

Jempy DRUCKER

Ben GASTAUER

Kevin GENIETS

Tom WIRTGEN

Elite (w)

Christine MAJERUS

Espoirs (m)

Loïc BETTENDORFF

Ken CONTER

Colin HEIDERSCHEID

Rik KARRIER

Arthur KLUCKERS

Raphael KOCKELMANN

Misch LEYDER

Cédric PRIES

Luc WIRTGEN

Espoirs (f)

Nina BERTON

Claire FABER

Junioren (m)

Pol BRESER

Max GILLES

Jérôme JENTGEN

Tim KARRIER

Alexandre KESS

Gilles MINY

Tom PAQUET

Jo SCHMITZ

Noé URY

Mats WENZEL

Junioren (w)

Marie SCHREIBER