Beim Tour de Wallonie war e Méindeg déi 2. Etapp. Et goung iwwer 172,3 Kilometer vu Frasnes-lez-Anvaing op Wavre.

Bei der 41. Editioun vum Tour de Wallonie si mam Tom Wirtgen (Bingoal) a Kevin Geniets (Groupama FDJ) och 2 Lëtzebuerger um Depart.

Déi zweet Etapp gouf am Massesprint vum Arnaud Démare gewonnen, dat virum Caleb Ewan an dem Daniel Mclay. De Kevin Geniets gëtt de 56. an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner. An den Tom Wirtgen kënnt mam Peloton als 86. un. Am General bleift de Caleb Ewan de Leader.

Topp-10 vun der 2. Etapp

1 Démare Arnaud Groupama - FDJ

2 Ewan Caleb Lotto Soudal

3 McLay Daniel Team Arkéa Samsic

4 Bouhanni Nacer Team Arkéa Samsic

5 Sénéchal Florian Deceuninck - Quick Step

6 de Kleijn Arvid Riwal Readynez Cycling Team

7 Sutherland Rory Israel Start-Up Nation

8 Van Gestel Dries Team Total Direct Energie

9 Taminiaux Lionel Bingoal - Wallonie Bruxelles

10 Planckaert Edward Sport Vlaanderen - Baloise